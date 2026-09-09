मजेदार जोक्स: सास के सिर में दर्द होने पर बहू ने बताया उसका उपाय, पढ़िए धमाकेदार जोक्स

वायरल फनी जोक्स: बीते वर्षों में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
बहू- क्या हुआ सासू मां
सास- सिर में बहुत दर्द हो रहा है
बहू- सिरदर्द होने पर कुछ देर
अपनी बेटी से बात किया करो मांजी
सास- ऐसा क्यों?
बहू- आपने सुना तो होगा मांजी,
जहर ही जहर को मारता है....
बहू- सन्यासी क्या होते हैं?
सास- जिन्होंने महिलाओं को समझा,
वो सन्यासी बन गए
जो नहीं समझे वो पति बन गए
सास की बात सुनकर बहू के होश उड़ गए.....
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मजेदार फनी जोक्स
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एक शराबी आंखें दान करने गया
काउंटर पर क्लर्क ने पूछा- कुछ कहना चाहते हो?
शराबी- हां, जिसे भी लगाओ उसे बता देना,
2 घूंट लेने के बाद ही खुलती हैं.....
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जोक्स का खजाना
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अंकल- बेटा क्या करते हो?
सुरेश- अंकल मैं बाबू हूं
अंकल- अच्छा तुम क्लर्क हो?
सुरेश- नहीं अंकल मैं बाबू हूं
अंकल- अबे तू है क्या?
सुरेश- अरे अंकल मैं बाबू हूं, आपकी बेटी का
आपकी बेटी मुझे हमेशा बाबू कहती है.....
फनी जोक्स: जीजा को चप्पल खरीदता देख मुस्कुराई साली, वजह पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी
चुटकुले: चांद को लेकर पति ने पत्नी से कही ऐसी बात, पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट
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वायरल फनी जोक्स
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पत्नी- तुम्हारी शर्ट में एक भी बाल नहीं मिलता,
पति- हां तो क्या हुआ?
पत्नी- मैं पूछती हूं, कौन है वो टकली?
पति- तुम हर बात पर हमेशा मेरा-मेरा करती हो
हमारा कहना चाहिए
पत्नी अलमारी में कुछ ढूंढ रही होती है
पति- क्या ढूंढ रही हो?
पत्नी- हमारा पेटीकोट...
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जीजा-साली जोक्स
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ऑफिस में आई नई सेक्रेटरी ने एक दिन अपने बॉस से पूछा-
सर आपकी बीवी मुझे इतनी शक भरी नजरों से,
क्यों देखती है?
बॉस ने ठंडी सांस ली और कहा-
क्योंकि तुमसे पहले वही मेरी सेक्रेटरी थी.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)