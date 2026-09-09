मजेदार जोक्स: सास के सिर में दर्द होने पर बहू ने बताया उसका उपाय, पढ़िए धमाकेदार जोक्स

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Amar ujala







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वायरल फनी जोक्स: बीते वर्षों में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।





बहू- क्या हुआ सासू मां

सास- सिर में बहुत दर्द हो रहा है

बहू- सिरदर्द होने पर कुछ देर

अपनी बेटी से बात किया करो मांजी

सास- ऐसा क्यों?

बहू- आपने सुना तो होगा मांजी,

जहर ही जहर को मारता है....







बहू- सन्यासी क्या होते हैं?

सास- जिन्होंने महिलाओं को समझा,

वो सन्यासी बन गए

जो नहीं समझे वो पति बन गए

सास की बात सुनकर बहू के होश उड़ गए.....

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

एक शराबी आंखें दान करने गया

काउंटर पर क्लर्क ने पूछा- कुछ कहना चाहते हो?

शराबी- हां, जिसे भी लगाओ उसे बता देना,

2 घूंट लेने के बाद ही खुलती हैं.....

3 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी- तुम्हारी शर्ट में एक भी बाल नहीं मिलता,

पति- हां तो क्या हुआ?

पत्नी- मैं पूछती हूं, कौन है वो टकली?







पति- तुम हर बात पर हमेशा मेरा-मेरा करती हो

हमारा कहना चाहिए

पत्नी अलमारी में कुछ ढूंढ रही होती है

पति- क्या ढूंढ रही हो?

पत्नी- हमारा पेटीकोट...

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5 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : freepik