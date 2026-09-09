फनी जोक्स: चिंटू- मेरे पास अनार है, फुलझड़ी है और तुम्हारे पास क्या है? पिंटू का जवाब पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

फनी जोक्स: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर हम हंसते रहते हैं, तो मन प्रसन्न रहता है और मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। इसके साथ ही हंसने की वजह से कई गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। इसलिए सभी को नियमित रूप से सुबह और शाम हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की चलिए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...





दो सहेलियां कई दिनों बाद मिलीं

पहली- क्यों तेरे पति के तो सामने के दांत ही नहीं हैं

दूसरी- क्या बताऊं बहन..

2020 में शादी तय हुई तब कोविड था इसलिए ये मास्क लगाकर देखने आए थे।

पहली- फिर शादी के समय नहीं देखा ?

दूसरी- तब (2020 ) कोरोना था, और शादी के लिए केवल दो घंटे की अनुमति मिली थी।

अब तू ही बता इतने कम समय में मैं मेकअप करती या इनके दांत देखती?

