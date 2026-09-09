चुटकुले: लड़के से सब्जीवाला- भैया, मैडम जी इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हैं क्या? फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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चुटकुले: अगर हम हंसते रहते हैं, तो मन प्रसन्न रहता है और मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। इसके साथ ही हंसने की वजह से कई गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। इसलिए सभी को नियमित रूप से सुबह और शाम हंसना चाहिए। हंसने के कई फायदे होते हैं। हमें अपने शरीर को स्वस्थ और रोगमुक्त रखने के लिए जरूर हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन कुछ मजेदार जोक्स लेकर आते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की चलिए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



पत्नी ने देखा ऐसा सपना कि पति बोला वापस सो जाओ

सुबह-सुबह पत्नी नींद से उठते ही बोली, अजी सुनते हो?

पति- बोलो! क्या हुआ?

पत्नी- मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए हीरों का हार लेकर आए हो

पति- ठीक है, तो वापिस सो जाओ और पहन लो।



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सब्जीवाला- भैया, मैडम जी इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हैं क्या?

पति- आश्चर्यचकित होते हुए - हां लेकिन तुम्हे कैसे पता?

सब्जीवाला - क्योंकि मैडम टमाटर नीचे और कद्दू उसके ऊपर रख रही हैं।



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik