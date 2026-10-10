मजेदार चुटकुले: टीचर- तुमने होमवर्क पूरा नहीं किया, स्टूडेंट ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepic







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स्कूल की जिंदगी में पढ़ाई, होमवर्क और परीक्षा जितने जरूरी होते हैं, उतने ही यादगार होते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच होने वाले मजेदार किस्से। कभी टीचर किसी सवाल का जवाब पूछते हैं तो पूरी क्लास सोच में पड़ जाती है। वहीं, कभी कोई स्टूडेंट ऐसा जवाब दे देता है कि टीचर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। क्लास में होने वाली ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं पढ़ाई के माहौल को हल्का बनाती हैं और स्कूल के दिनों की खूबसूरत यादों का हिस्सा बन जाती हैं।



टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते में अनुशासन के साथ अपनापन भी होता है। टीचर बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, उनकी गलतियां सुधारते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इस गंभीर रिश्ते के बीच हंसी-मजाक के मौके भी खूब आते हैं। कभी होमवर्क को लेकर मजेदार बहाना बनता है तो कभी परीक्षा के सवाल पर स्टूडेंट की हाजिरजवाबी सबका दिल जीत लेती है। कुछ जवाब ऐसे होते हैं, जिनमें हंसी के साथ एक छोटी-सी सीख भी छिपी होती है।

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2 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

टीचर - बताओ, मेहनत करने से क्या मिलता है?

स्टूडेंट - सर, सफलता मिलती है।

टीचर - बिल्कुल सही! और अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिले तो?

स्टूडेंट - सर, फिर अनुभव मिलता है।

टीचर - बहुत खूब! तुम्हें यह बात किसने सिखाई?

स्टूडेंट - सर, पिछले तीन टेस्ट के नतीजों ने!







टीचर - तुमने आज भी होमवर्क पूरा नहीं किया। आखिर परेशानी क्या है?

स्टूडेंट - सर, मैं काम शुरू तो कर देता हूं, लेकिन बीच में कई मुश्किलें आ जाती हैं।

टीचर - कैसी मुश्किलें?

स्टूडेंट - सर, पहले सवाल समझ नहीं आता, फिर जवाब नहीं मिलता और आखिर में समय खत्म हो जाता है!

टीचर - तो आज से समय पर काम शुरू करना।

स्टूडेंट - जी सर, यही मुश्किल सबसे पहले दूर करनी है!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala

टीचर - बताओ, किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है?

स्टूडेंट - सर, किताबों से ज्ञान मिलता है।

टीचर - और ज्ञान से क्या मिलता है?

स्टूडेंट - सही और गलत में फर्क करने की समझ।

टीचर - बहुत अच्छा! तो तुम रोज किताबें पढ़ते हो?

स्टूडेंट - जी सर, परीक्षा के दिनों में तो किताबें मुझसे भी ज्यादा जागती हैं!





टीचर - अगर तुम्हें पूरे एक महीने की छुट्टी मिल जाए, तो क्या करोगे?

स्टूडेंट - सर, खूब पढ़ाई करूंगा।

टीचर - सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा।

स्टूडेंट - सर, पहले दिन यही सोचूंगा। फिर बाकी दिनों में उस योजना को पूरा करने का सही समय ढूंढूंगा!





टीचर - अगर एक आदमी एक दिन में एक दीवार बनाता है, तो दो आदमी एक दिन में कितनी दीवारें बनाएंगे?

स्टूडेंट - सर, यह तो दीवार के आकार पर निर्भर करता है।

टीचर - बहुत बढ़िया! तुमने सवाल को ध्यान से समझा।

स्टूडेंट - जी सर, पिछली बार बिना सोचे जवाब दिया था, इसलिए इस बार पहले सवाल की शर्तें समझ रहा हूं!

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4 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

टीचर - परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है?

स्टूडेंट - तैयारी, सर।

टीचर - बिल्कुल! फिर कुछ बच्चे बिना तैयारी के परीक्षा देने क्यों आ जाते हैं?

स्टूडेंट - सर, उन्हें खुद पर भरोसा होता है।

टीचर - और तुम्हें?

स्टूडेंट - सर, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, इसलिए तैयारी करके आता हूं। बाकी भरोसा तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है!





टीचर - तुम खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो? पढ़ाई पर ध्यान दो।

स्टूडेंट - सर, मैं ध्यान ही लगा रहा हूं।

टीचर - बाहर देखकर कौन ध्यान लगाता है?

स्टूडेंट - सर, आप ही तो कहते हैं कि पढ़ाई के साथ दुनिया को भी समझना चाहिए। मैं दोनों काम साथ करने की कोशिश कर रहा हूं!

टीचर - अच्छा, तो अब दुनिया को थोड़ी देर बाहर ही रहने दो और किताब खोलो!





टीचर - समझदार इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है?

स्टूडेंट - सर, वह अपनी गलती मान लेता है।

टीचर - और अगर गलती किसी दूसरे की हो?

स्टूडेंट - तब भी वह पहले पूरी बात समझता है, फिर फैसला करता है।

टीचर - शाबाश! यह बात हमेशा याद रखना।

स्टूडेंट - जी सर, इसी वजह से मैं जवाब देने से पहले आपके सवाल को दो बार सुनता हूं!

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala