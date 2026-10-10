वायरल जोक्स: साली- खाना कैसा बना है? जीजा ने दिया ऐसा जवाब कि पेट पकड़कर हंसेंगे आप

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जीजा और साली का रिश्ता परिवार के उन रिश्तों में से एक है, जिसमें हंसी-मजाक और हल्की-फुल्की नोकझोंक के लिए हमेशा जगह रहती है। शादी के बाद जब जीजा ससुराल पहुंचते हैं तो कभी साली उनके खाने-पीने का हिसाब लेने लगती है तो कभी उनके मजे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वहीं, जीजा भी कहां पीछे हटने वाले होते हैं। साली के सवालों का जवाब देने के लिए वे भी अपनी पूरी समझदारी लगाते हैं। कई बार तो दोनों के बीच ऐसी मजेदार बातचीत होती है कि आसपास बैठे लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते।



इस रिश्ते की खूबसूरती यही है कि इसमें अपनापन भी होता है और एक-दूसरे की टांग खींचने का मौका भी। कभी साली अपने जीजा की खिंचाई करती है तो कभी जीजा अपनी हाजिरजवाबी से उसे चुप करा देते हैं। खाने की मेज से लेकर घूमने के प्लान और खरीदारी तक, छोटी-छोटी बातों पर होने वाली यह नोकझोंक पारिवारिक माहौल को खुशनुमा बना देती है। अगर आप भी कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं, जिसे पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाए और अपने परिवार के मजेदार पल याद आ जाएं तो जीजा-साली के ये जोक्स आपके लिए हैं। इनमें न कोई फुहड़ता है और न ही किसी को नीचा दिखाने की जरूरत, बस मजेदार सवाल, चतुर जवाब और हंसी का हल्का-फुल्का अंदाज है।

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2 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

साली - जीजा जी, मेरी दीदी को आपमें सबसे अच्छी बात क्या लगी थी?

जीजा - यही कि मैं बहुत समझदार हूं।

साली - अच्छा! और शादी के बाद दीदी की इस राय में कोई बदलाव आया?

जीजा - अब तो वह रोज मेरे अनुभव में सुधार करने की कोशिश करती हैं!





साली - जीजा जी, अगर आपको एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे?

जीजा - सबसे पहले अपने सारे काम दूसरों को सौंप दूंगा।

साली - और अगर रानी ने काम करने का आदेश दे दिया तो?

जीजा - फिर समझ जाऊंगा कि ताज तो मिला है, लेकिन सत्ता अभी भी उनके पास है!





साली - जीजा जी, दीदी कह रही थीं कि आप उन्हें खरीदारी कराने नहीं ले जाते।

जीजा - अरे, मैं तो उन्हें बहुत बार ले गया हूं!

साली - लेकिन दीदी कहती हैं कि आप हर दुकान पर बजट याद दिलाने लगते हैं।

जीजा - तो क्या करूं? मैं उनका पति हूं, खरीदारी का इतिहासकार नहीं कि हर बिल याद रखूं!

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

साली - जीजा जी, आप ससुराल आने के लिए इतने उत्साहित क्यों रहते हैं?

जीजा - यहां खूब खातिरदारी होती है, अच्छा खाना मिलता है और आराम करने को मिलता है।

साली - और घर पर?

जीजा - घर पर भी सब मिलता है, बस यहां मुझे काम करने से पहले कोई काम याद नहीं दिलाता!





साली - जीजा जी, आप इतने पढ़े-लिखे हैं, फिर भी कभी-कभी इतनी छोटी-सी बात क्यों नहीं समझ पाते?

जीजा - बेटा, किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं होता।

साली - जैसे कौन-सा सवाल?

जीजा - जैसे यह कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब सही देने पर भी अगला सवाल क्यों आ जाता है!





साली - जीजा जी, खाना कैसा बना है?

जीजा - बहुत बढ़िया! ऐसा स्वाद तो बड़े-बड़े होटलों में भी नहीं मिलता।

साली - सच में? फिर एक और रोटी लाऊं?

जीजा - जरूर! तारीफ दिल से की थी, लेकिन अब लग रहा है कि उसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ हो रहा है!

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock



साली - जीजा जी, आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है?

जीजा - क्यों, तुम्हें क्या काम है?

साली - बस देखना था कि आपने दीदी का नाम रखा है या कोई खास नंबर।

जीजा - पासवर्ड तो ऐसा रखा है कि मैं खुद भी कभी-कभी भूल जाता हूं।

साली - अच्छा! फिर मोबाइल कौन खोलता है?

जीजा - तुम्हारी दीदी। उन्हें मेरी याददाश्त से ज्यादा मेरी आदतों पर भरोसा है!





साली - जीजा जी, आपको गुस्सा कम करना चाहिए। इससे सेहत अच्छी रहती है।

जीजा - बिल्कुल सही कह रही हो।

साली - तो आज से मेरी बात मानना शुरू कर दीजिए।

जीजा - सलाह तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसे मानने के लिए भी थोड़ा शांत दिमाग चाहिए। पहले मुझे गुस्सा कम करने दो!

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