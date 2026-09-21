मजेदार चुटकुले: कुत्ता पालने को लेकर दामाद ने ससुर को दिया ऐसा जवाब, पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

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आज के मजेदार जोक्स: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं।









ससुर- ये तुम्हें क्या सूझा की तुमने कुत्ता पाल लिया

दामाद- ताकि लोगों को पता न चल सके कि कौन भौंक रहा है?







ससुर- जब अक्ल बंट रही थी, तब आप कहां थे?

दामाद- मैं आपकी बेटी के साथ सात

फेरे ले रहा था.....

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

तलाक के बाद जज ने भरण-पोषण के लिए आदमी को,

आधी सैलरी देने का फैसला दिया,

तो पति लोटपोट होकर हंसने लगा

जज ने आदमी से पूछा- इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है?

पति- पहले पूरी रख लेती थी, कम से कम अब मुझे आधी तो मिलेगी......

3 of 5 मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

लड़के ने साधु बाबा से पूछा मौनव्रत का मतलब

लड़का- बाबा मौनव्रत किसे कहते हैं

साधु- जब हम कई साल नहीं बोलते हैं,

उसे मौनव्रत कहते हैं

लड़का- हम लोग उसे शादी कहते हैं.....







पप्पू को एक साधु बाबा मिले

पप्पू- कैसे हैं बाबाजी?

बाबाजी- हम तो साधु हैं बेटा, हमारा राम जैसे रखता है

हम वैसे ही रहते हैं, तुम तो सुखी हो न बच्चा

पप्पू- हम तो सांसारिक लोग हैं बाबाजी,

हमारी सीता हमें जैसे रखती है, हम वैसे ही रहते हैं......

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5 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला