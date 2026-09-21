फनी जोक्स: पत्नी से झगड़ा कर वकील के पास गया पति, फिर जो हुआ पढ़कर लगाएंगे ठहाके

मजेदार फनी जोक्स: चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने-मुस्कुराने से मन प्रसन्न रहता है और आप तरोताजा भी महसूस करते हैं। हंसने से हम अपने सभी दुख दर्द भूल जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। खुश रहना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। हंसने के एक नहीं कई फायदे होते हैं। इससे हम मानसिक तनाव और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं।
पत्नी- उठो जी, नास्ता बनाने जाओ
पप्पू गुस्से से उठा और पत्नी से कहा-
मैं वकील के पास जा रहा हूं, तुमसे तलाक लेने
थोड़ी देर बाद पप्पू वापस घर आया और सब्जी काटने लगा
पत्नी- क्या हुआ?
पति- कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन धो रहे थे.......
पत्नी- देखते ही देखते शादी को 20 साल हो गए,
समय का पता ही नहीं चला
पति- देखते-देखते तुम्हे हुए होंगे,
मुझे तो सुनते-सुनते हुए हैं......
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देवर-भाभी मजेदार जोक्स
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चिंटू स्कूल में 1 काला और 1 सफेद जूता पहनकर आता है
टीचर - घर जाओ और जूते बदल कर आओ
चिंटू- कोई फायदा नहीं, मैम
वहां भी एक काला और एक सफेद जूता ही रखा है.....
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मजेदार फनी जोक्स
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गप्पू- ओए तूने अपनी सगाई क्यों तोड़ दी?
पप्पू- अरे यार, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था
गप्पू- तो?
पप्पू- जो आज तक किसी की न हो सकी
वो मेरी क्या होगी?....
हिंदी चुटकुले: उसने कपड़े धोए और उसे कपड़े धोने पड़े इन दोनों वाक्यों में अंतर क्या है? पढ़िए धमाकेदार जोक्स
पप्पू (गोलू से)- पता नहीं यार लोग पहली नजर में ही
सच्चा प्यार कैसे ढूंढ लेते हैं?
यहां तो आधे घंटे तक
सेलो टेप का किनारा ही नहीं मिल पाता....
एक महिला ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया
पुलिसवाला- रुको
महिला- मुझे जाने दो, मैं एक टीचर हूं
पुलिसवाला- अहा! इस दिन के इंतजार में तो मैं कई वर्षो से था
चलो, अब 100 बार लिखो कि मैं कभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोडूंगी.....
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लड़का-लड़की के चुटकुले
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एक लड़की बस स्टैंड पर खड़ी थी,
उसे देखकर एक लड़का बोला- चांद तो रात में निकलता है,
आज दिन में कैसे निकल आया?
लड़की बोली- अरे उल्लू तो रात को बोलता था,
आज दिन में कैसे बोल रहा है....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)