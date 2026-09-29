देसी जोक्स: अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? लड़के का जवाब सुनकर लड़की के उड़ गए होश

1 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik







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जोक्स इन हिंदी: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे। इंसान को हंसाने में चुटकुले काफी मदद करते हैं। इसलिए हम आपके लिए ऐसे वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे।







लड़की- अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे?

लड़का- मैं भी मर जाऊंगा

लड़की- इतना प्यार करते हो?

लड़का- प्यार नहीं, तेरे चक्कर में इतनी उधारी हो गई है,

कि अब जीना मुश्किल है......







लड़का- तुम कब तक मेरे साथ रहोगे?

लड़के ने अपना एक आंसू समंदर में गिराया और बोला-

जब तक तुम इस आंसू को न ढूंढ लो तब तक.......

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

वकील ने कटघरे में खड़ी खूबसूरत महिला से पूछा-

परसों रात तुम कहां थीं?

महिला- अपने पड़ोसी के साथ रेस्तरां गई थी

वकील ने दूसरा सवाल पूछा- और कल रात?

महिला- दूसरे पड़ोसी के साथ

वकील- तो फिर आज का क्या प्रोग्राम है?

इतने में दूसरा वकील चिल्लाया- Objection my lord

यह सवाल मैंने पहले ही कर लिया है.....

3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik

साली- अच्छा जीजू ये बताओ कि प्यार कब होता है?

जीजा- जब राहु, केतु और शनि की दशा खराब हो

आपका मंगल कमजोर हो और

भगवान आपके मजे लेने के मूड में हो......









जीजा- अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम हाथ पर लिखूं या दिल पर?

साली- इधर-उधर लिखने से अच्छा है,

पॉपर्टी के पेपर्स पर लिखो

तभी आ गई दीदी और जीजा की हुई जमकर धुनाई......

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5 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik