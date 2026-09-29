जोक्स: भविष्य जानने ज्योतिषी के पास पहुंची लड़की, फिर जो हुआ पढ़कर खिलखिलाकर हंसेगे आप

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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फनी हिंदी जोक्स: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes) और चुटकुले (Chutkule) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।









भविष्य जानने ज्योतिषी के पास पहुंची लड़की

लड़की- बाबा मेरे दो प्रेमी हैं

मेरी शादी किस से होगी?

कौन होगा वो किस्मत वाला?

ज्योतिषी- पहले वाले से तेरी शादी होगी

और दूसरा किस्मत वाला कहलाएगा......







पिंकी- पडिंत जी, मुझे लगता है कि

भगवान ने मुझे फुर्सत में बनाया होगा

पडिंत जी- फालतू के काम फुर्सत में ही होते हैं.....

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

सरकारी अस्पताल में भर्ती चिंटू ने नर्स से कहा-

ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है

नर्स- हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं.....

3 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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4 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

जज- तुमने 10 साल से अपनी पत्नी को,

डरा धमका कर अपने काबू में रखा है

मुजरिम- जज साहब वह बात यह है कि,

जज- सफाई नहीं तरीका बताओ जल्दी से.....







एक आदमी की टांग की हड्डी टूट गई

वह हॉस्पिटल गया तो देखा कि वहां,

एक आदमी की दोनों टूटी हुई है

वह उसको देखकर बोला-

आपकी दो पत्नियों हैं क्या?

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5 of 5 फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock