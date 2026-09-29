फनी हिंदी जोक्स: मैं गंजा होता जा रहा हूं, पत्नी का जवाब सुनकर पति की बोलती हो गई बंद

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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आज के मजेदार जोक्स: हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। ऐसे मे आज हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ फनी जोक्स (Funny Jokes In Hindi), जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.......









पति- मैं गंजा होता जारहा हूं, ट्रांसप्लांट का खर्चा 2 लाख है

पत्नि- 2 लाख का सोने का हार दिला दो,

मैं गंजे के साथ रह लूंगी....







पति- सुनती हो पुरातत्व विभागवालों को औरत का

हजारों साल पुराना जबड़ा मिला है

पत्नी- उन्हें कैसे पता चला कि जबड़ा औरत का है?

पति- क्यों कि जबड़ा अभी भी चल रहा है.....

2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पिंकी- यार मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार,

मैं परीक्षा में फेल हुई, तो मेरी शादी कर देंगे

रिंकी- तो तुमने कितनी तैयारी की है?

पिंकी- बस रिसेप्शन का ड्रेस लेना बाकी है.....

3 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik

जीजा- तुम्हारी बहन में हजारों कमियां हैं

साली- जी, इसी वजह से तो उसे कोई,

अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था.....







जीजा (साली से)- यह बीवियां भी बहुत अजीब होती हैं

364 दिन पति को जीने नहीं देती और 1 दिन करवा चौथ का,

व्रत करके मरने भी नहीं देती

जीजा की बात सुनकर साली की बोलती बंद हो गई.......

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5 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला