हिंदी जोक्स: पर्चे में ये पहली दवा कौन सी है? डॉक्टर की बात सुनकर पिंकी हो गई बेहोश

1 of 5 फनी वायरल जोक्स - फोटो : Freepik







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हिंदी जोक्स: तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



लड़की- हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।

लड़का- (Excited होकर) कौन हो आप?

लड़की- तुझसे जुदा गर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा।

लड़का- (खुशी के मारे आंखों से पानी लाते हुए) तुम सचमुच मुझसे शादी करोगी?

लड़की- इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 8 दबाएं।



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पिंकी- डॉक्टर साहब, पर्चे में ये पहली दवा कौन सी है?

डॉक्टर- ये दवा नहीं है, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था,

कि चल रहा है या नहीं।



3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik