हिंदी जोक्स: पर्चे में ये पहली दवा कौन सी है? डॉक्टर की बात सुनकर पिंकी हो गई बेहोश

हिंदी जोक्स: तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।
लड़की- हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
लड़का- (Excited होकर) कौन हो आप?
लड़की- तुझसे जुदा गर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा।
लड़का- (खुशी के मारे आंखों से पानी लाते हुए) तुम सचमुच मुझसे शादी करोगी?
लड़की- इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 8 दबाएं।
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वायरल चुटकुले
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पिंकी- डॉक्टर साहब, पर्चे में ये पहली दवा कौन सी है?
डॉक्टर- ये दवा नहीं है, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था,
कि चल रहा है या नहीं।
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मजेदार जोक्स
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मुकेश - डॉक्टर साहब, मुझे एक समस्या है।
डॉक्टर - क्या?
मुकेश - बात करते वक्त मुझे आदमी दिखाई नहीं देता!
डॉक्टर - और ऐसा कब होता है?
मुकेश - फोन पर बात करते वक्त...!!!
जोक्स: महिला- बाबा, कोई ऐसा व्रत बताइए, जिससे पति की उम्र लंबी हो? तांत्रिक का जवाब सुनकर महिला घूमा दिमाग
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वायरल फनी जोक्स
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मरीज- मुझे अपनी आंखों के सामने धब्बे से दिखाई देते हैं।
डॉक्टर- क्या नये चश्मे से कोई फायदा नहीं हुआ?
मरीज- हां हुआ है न, अब वो धब्बे ज्यादा साफ दिखाई देते हैं।
फनी जोक्स: साला- मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद? जीजा का जवाब पढ़कर लगाएंगे ठहाके
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वायरल चुटकुले
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मरीज- डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश हूं।
चैन की नींद सोता हूं, कोई टेंशन नहीं है।
हर काम में दिल भी लगता है, लेकिन ऐसा क्यों है?
डॉक्टर- मैं तुम्हारी बीमारी समझ गया हूं। तुम्हें विटामिन 'शी' की जरूरत है।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)