हिंदी चुटकुले: साली- आज खाना कैसा बना है? जीजा ने दिया गजब का मजेदार जवाब

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik







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वायरल जोक्स: हंसने से इंसान का मन प्रसन्न रहता है और उदासी दूर रहती है। इसके साथ ही हमारे आसपास का मौहाल खुशनुमा बना रहता है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो घर में भी खुशी का माहौल बना रहता है। चुटकुले (Chutkule) हंसने में हमारी काफी मदद करते हैं। इन चुटकुलों को पढ़कर आप भी अपने परिजनों और दोस्तों को भी हंसा सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए कुछ चटपटे चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर....







साली- आज खाना कैसा बना है?

जीजा- तुम भी ना, बस लड़ने के बहाने ढूंढती हो.....







जीजा- आदमी अपने घर में सिर्फ,

दो ही कारणों से खुश होता है

साली- कौनसे दो कारण?

जीजा- जब बीवी नई हो या बीवी नहीं हो....

2 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

टीचर- सेमेस्टर सिस्टम से क्या फायदा है, बताओ?

पप्पू- फायदा तो पता नहीं मैम,

पर बेइज्जती साल में दो बार हो जाती है.......

3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Freepik

पत्नी- मैं मायके तभी जाऊंगी, जब आप मुझे छोड़ने चलोगे

पति- मंजूर है, पर वादा करो कि घर भी तुम तभी आओगी,

जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा......







पत्नी- सुनो जी, जब हमारी नई-नई शादी हुई थी,

तो जब मैं खाना बना कर लाती थी

तो तुम खुद कम खाते थे, मुझे ज्यादा खिलाते थे

पति- तो ?

पत्नी- तो अब क्यों नहीं करते?

पति- क्योंकि अब तुम अच्छा खाना बनाना सीख गई हो......

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala