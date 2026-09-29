फनी जोक्स: साला- मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद? जीजा का जवाब पढ़कर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Freepik/Amar Ujala







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फनी जोक्स: हर किसी के लिए जीवन में तनाव और परेशानियों के बीच प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। हंसना न सिर्फ मन को शांति देता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए तनाव मुक्त और खुश रहना जरूरी है। इसीलिए हम कुछ मजेदार और गुदगुदाने वाले जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।



एक बार एक बादशाह ने खुशी में सब कैदी रिहा कर दिये।

उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था।

बादशाह- तुम कब से कैद में हो?

बुजुर्ग- आप के अब्बा के दौर से।

यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गये और बोला..

इसको दोबारा कैद करो ये अब्बा की निशानी है।







2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

साला ने जीजा से पूछा- मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद?

जीजा- कभी भी करो, पर बीवी को पता नहीं चलना चाहिए।



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik