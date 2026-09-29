चुटकुले: टीचर- तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते हो? छात्र ने दिया झन्नाटेदार जवाब

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik







Link Copied



चुटकुले: काम में व्यस्त होने की वजह से लोगों के पास हंसने-हंसाने का भी समय नहीं हैं। लेकिन हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है और तनाव से बचने में मदद मिलती है। हंसने से मानसिक तनाव दूर होता है। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स। इसलिए आप अपनी सभी परेशानियों को भूलकर जोर-जोर से हंसिए।



हाई स्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं।

पहली लड़की- मेरे पापा ने कहा है कि इस बार अगर एग्जाम में फेल हुई तो तेरी शादी कर दूंगा

दूसरी लड़की- तो तुमने कितनी तैयारी की है?

पहली लड़की- बस रिसेप्शन की ड्रेस लेनी बाकी है!



2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते हो?

छात्र- क्योंकि पढाई सिर्फ दो वजहों से की जाती है...

पहला कारण- डर से

दूसरा कारण- शौक से और, बिना वजह के शौक हम रखते नहीं और डरते तो किसी के बाप से नहीं।



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

विज्ञापन

5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik