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जोक्स: महिला- बाबा, कोई ऐसा व्रत बताइए, जिससे पति की उम्र लंबी हो? तांत्रिक का जवाब सुनकर महिला घूमा दिमाग

Tue, 29 Sep 2026 06:57 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 29 Sep 2026 06:57 PM IST
सार

जोक्स: व्यस्त और तनावपूर्ण जिंदगी में कम उम्र में ही तनाव और मानसिक दबाव का शिकार हो रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। ऐसे में खुद को स्वस्थ और खुश रखने के लिए हर दिन कुछ देर जरूर हंसना चाहिए। हंसी तनाव कम करने में मदद करती है और दिनभर सकारात्मक महसूस कराती है। 

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Jokes in Hindi Women baba funny jokes majedar chutkule in hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala

जोक्स: हंसना हमारे जीवन का एक बेहद प्यारा हिस्सा है। हर दिन कुछ समय खुलकर हंसने से न सिर्फ मन प्रसन्न रहता है, बल्कि दिनभर की थकान और तनाव भी दूर होता है। इसीलिए हम आपके चेहरे पर मुस्कान लाने और आपका मन तरोताजा करने के लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो आइए चलते हैं कुछ पल के लिए सबकुछ भूलकर ठहाके लगाते हैं। 


 
आधी रात को सोनू शराब पीकर सड़क पर जा रहा था, एक पुलिस वाले ने रोक कर पूछा कहां जा रहे हो?
पप्पू - दारू पीने से होने वाले नुकसान पर प्रवचन सुनने,
पुलिस वाला - इतनी रात को क्या तुम्हारे पिताजी प्रवचन देंगे?
पप्पू - नहीं, साहब बीवी देगी...
 
Jokes in Hindi Women baba funny jokes majedar chutkule in hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

महिला- बाबा, कोई ऐसा व्रत बताइए, जिससे पति की उम्र लंबी हो...?
तांत्रिक- आप हफ्ते में चार दिन मौन व्रत रखा करो। 
 

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मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी- अजी सुनते हो, आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है…
उसे रोकते क्यों नहीं ?
पति- क्यों रोकूं? उस दोस्त ने मुझे रोका था क्या?

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

मुझे भी देखने दो, किसका एक्सीडेंट हुआ है...?
पप्पू भीड़ को हटाते हुए बोला...
जब कोई हटा नहीं, तो वह चिल्लाता हुआ बोला-
जिसका एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसका बाप हूं...
रास्ता मिल गया और पप्पू ने देखा तो एक गधा मरा पड़ा था...!

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

चिंटू- अपने देश में मृत्यु की औसत दर क्या है ?
मिंटू- सौ फीसदी !!!
चिंटू- सौ फीसदी... क्या मतलब?
मिंटू- मतलब यह कि जो भी जन्म लेता है, वह जरूर मरता है।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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