जोक्स: महिला- बाबा, कोई ऐसा व्रत बताइए, जिससे पति की उम्र लंबी हो? तांत्रिक का जवाब सुनकर महिला घूमा दिमाग

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala







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जोक्स: हंसना हमारे जीवन का एक बेहद प्यारा हिस्सा है। हर दिन कुछ समय खुलकर हंसने से न सिर्फ मन प्रसन्न रहता है, बल्कि दिनभर की थकान और तनाव भी दूर होता है। इसीलिए हम आपके चेहरे पर मुस्कान लाने और आपका मन तरोताजा करने के लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो आइए चलते हैं कुछ पल के लिए सबकुछ भूलकर ठहाके लगाते हैं।



आधी रात को सोनू शराब पीकर सड़क पर जा रहा था, एक पुलिस वाले ने रोक कर पूछा कहां जा रहे हो?

पप्पू - दारू पीने से होने वाले नुकसान पर प्रवचन सुनने,

पुलिस वाला - इतनी रात को क्या तुम्हारे पिताजी प्रवचन देंगे?

पप्पू - नहीं, साहब बीवी देगी...



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

महिला- बाबा, कोई ऐसा व्रत बताइए, जिससे पति की उम्र लंबी हो...?

तांत्रिक- आप हफ्ते में चार दिन मौन व्रत रखा करो।



3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik