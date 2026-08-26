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आज के मजेदार जोक्स: पति से पत्नी- इसका मतलब की आप मुझे प्यार नहीं करते, वजह पढ़कर लगाएंगे ठहाके
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:24 PM IST
सार
अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से इंसान मानसिक तनाव का शिकार नहीं होता है और इससे होने वाली बीमारियां भी दूर रहती हैं, इसलिए इंसान के लिए हंसना बेहद जरूरी है।
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जोक्स
- फोटो : अमर उजाला
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जोक्स का खजाना: चुटकुले हमारी जिंदगी में जिंदादिली और गर्माहट घोलते हैं, अच्छी सेहत के लिए हंसना मुस्कुराना भी बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों स्वस्थ रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। हंसने के लिए इंसान को किसी खास मौके की जरूरत नहीं होती, उसके लिए वह किसी भी समय हंस सकता है। ऐसे मे आज हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
पत्नी- आपको याद है कि जब आप मुझे देखने आए थे,
तब मैंने किस रंग की साड़ी पहनी थी?
पति- नहीं
पत्नी- इसका मतलब की आप मुझे प्यार नहीं करते
पति- अरे ऐसी बात नहीं है
जब कोई पटरी पर लेटने जाता है,
तो वो ये थोड़ी देखता है की ट्रेन
शताब्दी है या राजधानी.....
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फनी चुटकुले
- फोटो : Adobe Stock
टीचर (चिंटू से)- केले के फायदे बताओ?
चिंटू- सर, केले खाने से हड्डी मजबूत होती है,
तो वहीं केले के छिलके पर पैर रखने से टूट जाती है....
टीचर (चिंटू से)- स्कूल क्या है?
चिंटू- स्कूल वो जगह है,
जहां पर हमारे पापा को लूटा जाता है
और हमें कूटा जाता है......
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
पिता- तुम मुझे अपना पिता नहीं बल्कि दोस्त समझो,
तुम मुझसे कुछ भी खुलकर कह सकते हो
बेटा- अरे पापा, ऐसी कोई बात नहीं है
पिता- बिना किसी संकोच या झिझक के बोलो
बेटा- सुन भाई वो पड़ोस वाले शर्मा की जो बेटी है न
उसका नंबर दिलवा दे
फिर क्या चप्पल टूटने तक बेटे की जमकर कुटाई हुई....
भाभी- प्यार हो जाता है या करना पड़ता है?
देवर- ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है
भाभी- वो कैसे?
देवर- लड़की सुन्दर हो और स्कूटी पर हो,
तो हो जाता है, लेकिन लड़की बदसूरत हो पर
मर्सीडीज में हो तो करना पड़ता है......
देवर- आदमी का जीवन शादी के बाद कैसा रहता है?
भाभी- शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद
कुछ दिन मदहोशी में और उसके बाद का पूरा जीवन
खामोशी में रहता है
भाभी की बात सुनकर देवर के उड़ गए होश......
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
सुरेश एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया
बॉस- बधाई हो, आप को सलेक्ट कर लिया गया है
आपकी सैलरी पहले साल 6 लाख (साल) होगी,
फिर अगले साल बढ़ाकर 10 लाख (साल) कर दी जाएगी
सुरेश (बॉस से)- फिर तो मैं अगले साल ही आऊंगा....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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