हिंदी जोक्स: जीजा- कहां गायब थी 3 घंटे से? साली का जवाब सुनकर हो गया बेहोश

हिंदी जोक्स: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर।





पप्पू जैसे ही कॉलेज में पहुंचा तो खुशी के मारे उछलने लगा...!

गप्पू- क्या हुआ, इतना खुश कैसे है?

पप्पू- आज पहली बार मुझसे किसी लड़की ने मेट्रो में बात की!

गप्पू- वाह भाई, क्या बात हुई?

पप्पू- मैं बैठा था, वो बोली उठो ये लेडीज सीट है...!

