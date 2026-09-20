फनी चुटकुले: बेटी से पिता- तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? फिर जो हुआ पढ़कर पेट पकड़कर हंसेंगे आप

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik







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लेटेस्ट फनी जोक्स: हंसी न सिर्फ दिल को खुश करती है बल्कि रिश्तों में भी मिठास घोल देती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes) लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।









पिता- बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो,

तुम्हारी शादी कर देते हैं

बेटी- जी पापा

पिता- बताओ तुम्हें कैसा लड़का चाहिए?

बेटी (शरमाते हुए)- पिंक कलर का.....









बेटी- शादी कब होती है?

पिता- जिस प्रकार पाप का घड़ा भरते ही मृत्यु हो जाती है,

उसी प्रकार खुशियों का घड़ा भरते ही शादी हो जाती है.....

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

जेलर- कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?

कैदी- मैं तरबूज खाना चाहता हूं

जेलर- लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है

कैदी- कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा....

3 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

पत्नी ने पति को किचन में स्वीट डिश बनानी सिखाई पति- इसके बदले मांगो क्या गुरुदक्षिणा दूं तुम्हे?

पत्नी- पड़ोसन को दीदी बोलो......







पत्नी- देखते ही देखते शादी को 20 साल हो गए,

समय का पता ही नहीं चला

पति- देखते-देखते तुम्हे हुए होंगे,

मुझे तो सुनते-सुनते हुए हैं......

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5 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला