हिंदी चुटकुले: उसने कपड़े धोए और उसे कपड़े धोने पड़े इन दोनों वाक्यों में अंतर क्या है? पढ़िए धमाकेदार जोक्स

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जोक्स का खजाना: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला.....







पहला दोस्त दूसरे दोस्त से

उसने कपड़े धोए और उसे कपड़े धोने पड़े

इन दोनों वाक्यों में अंतर क्या है?

दूसरा दोस्त- पहले वाक्य से पता चलता है कि,

व्यक्ति कि शादी नहीं हुई है

जबकि दूसरे वाक्य से उसके शादी-शुदा,

होने का पता चलता है.... पहला दोस्त दूसरे दोस्त सेउसने कपड़े धोए और उसे कपड़े धोने पड़ेइन दोनों वाक्यों में अंतर क्या है?दूसरा दोस्त- पहले वाक्य से पता चलता है कि,व्यक्ति कि शादी नहीं हुई हैजबकि दूसरे वाक्य से उसके शादी-शुदा,होने का पता चलता है....





गप्पू से पप्पू- जिसकी स्टोरी में उदास शायरी आ जाए

तो समझ लेना कि उसका बाबू किसी और के

काबू में आ गया है....

2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- रिंकू, वादा करो कि कभी शराब, सिगरेट नहीं पिओगे

कभी लड़कियों का पीछा और उनसे दोस्ती नहीं करोगे,

वतन के लिए जान दे दोगे

रिंकू- दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करेंगे भी क्या?

3 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

खाना खाते हुए साली ने जीजा से पूछा-

पत्नी शब्द का अर्थ क्या है?

जीजा- पत्नी उस शक्ति का नाम है, जिसके घूरने भर से

देखने पर टिंडे की सब्जी में, पनीर का स्वाद आने लगता है

जो महिला अपने पति से 5000 रु लेकर उसे 6000 रु का

हिसाब बताने के बाद 2000 रु अपने पास बचा लेती है,

उसे ही पत्नी कहते हैं......







जीजा- यह बीवियां भी बहुत अजीब होती हैं

साली- वो कैसे?

जीजा- 364 दिन पति को जीने नहीं देती और

1 दिन करवा चौथ का व्रत करके मरने भी नहीं देती......

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5 of 5 Jija Sali Jokes - फोटो : वायरल फनी जोक्स