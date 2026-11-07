जोक्स हिंदी: पप्पू- सेल्फी स्टिक का संस्कृत नाम बताओ, गप्पू का जवाब पढ़कर हंस हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स हिंदी: सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ वायरल हो रहे चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।



भोजन में बाल आने के बाद सोनू ने अपनी सुंदर बीवी से रोमांटिक अंदाज में बोला...

सोनू- जानू जुल्फों को संभाल लिया करो,

बीवी शर्माते हुए बोली- आप भी न बड़े वो हो

सोनू- ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है,

अगली बार भोजन में बाल मिला, तो मां कसम, साली जी को ले आऊंगा...



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पप्पू- सेल्फी स्टिक का संस्कृत नाम बताओ...!

गप्पू- स्वयंप्रतिमा खेचक दूरसंचालित दंडीका...!





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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