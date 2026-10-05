चुटकुले: पत्नी- रातभर गायब रहने के सुबह सात बजे किस लिए आए हो? पति का जवाब सुनते ही कर दी धुनाई

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







Link Copied



चुटकुले: हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स और चुटकुलों की मदद ले सकते हैं। आपको हंसाने के लिए हम कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते रहते हैं और हंसाने का सिलसिला...



नयी नयी शादी हुई...

पति सुबह अपनी पत्नी पे पानी डाल देता है

पत्नी- (नींद में से उठती हुई गुस्से में)... पानी क्यों डाला?

पति- तेरे पिता ने बोला था, दामादजी मेरी बेटी फूल की कली है, उसे मुरझाने मत देना, इसीलिए...

तब से पति गायब है...



2 of 5 मजेदार चुटकुले - फोटो : freepik

पति सारी रात गायब रहने के बाद सुबह घर पहुंचा..

पत्नी ने गुस्से में कहा- अब सुबह के सात बजे किस लिए आए हो?

पति- सुबह को किसलिए आते हैं, नाश्ता करने के लिए पागल।



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

विज्ञापन

5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik