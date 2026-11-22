जोक्स हिंदी: सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से बचना बहुत जरूरी है। ऐसे में जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार साबित होते हैं। आज हम आपके लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर ठहाके मारने लगेंगे आप।
बीमार पति को लेकर पत्नी डॉक्टर के पास गई...
डॉक्टर ने कहा -
इनको अच्छा खाना दो,
हमेशा खुश रखो,
घर की कोई भी परेशानी इनसे मत बताओ,
फालतू की फरमाइशें करके इनकी चिंतायें मत बढ़ाओ,
तो ये छह महीने में ठीक हो जाएंगे...!
रास्ते में पति ने पत्नी से पूछा -
क्या कहा डॉक्टर ने...?
पत्नी बोली - कुछ नहीं,
अब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है...!
2 of 5
मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
पत्नी टेबल पर चढ़ कर घर साफ करते-करते गाना गा रही थी,
अगर तुम मिल जाओ... जमाना छोड़ देंगे हम...!
तभी पति ने भी गाना शुरू किया - अगर तुम गिर जाओ... दूसरी ढूंढ लेंगे हम...!
अब बेचारा पति अस्पताल में भर्ती है...!
3 of 5
वायरल चुटकुले
- फोटो : freepik
एक बार पति-पत्नी घूमने जा रहे थे...
रास्ते मे गधा मिला, पत्नी को मजाक सूझी...
पत्नी - आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो
पति भी कम नहीं था…
बोला, “ससुर जी नमस्ते”
जोक्स: आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देंगे ये फनी जोक्स, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले
4 of 5
मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
पति-पत्नी सब्जी मंडी गए...
पत्नी - सुनिए जी, चार किलो मटर ले लूं?
पति - हां, ले लो
पत्नी - मैं लेने को नहीं पूछ रही,
तुम इतनी मटर छील पाओगे ना,
ये पूछ रही हूं...!!
हिंदी जोक्स: बाबा- बेटा तुझ पर किसी चुड़ैल का साया है, मटरू का जवाब सुनकर हो गया चुप
5 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
दो दोस्तों की धमाकेदार बातचीत...
पहला दोस्त- भाई, मेरे मरने के बाद उसे बोल देना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं,
दूसरा दोस्त- लेकिन तुम तो सिंगल हो भाई
पहला दोस्त- हां... किसी भी लड़की को बोल देना यार, आत्मा को शांति मिल जाएगी...!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)