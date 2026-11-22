1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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देसी जोक्स: काम में व्यस्त होने की वजह से लोगों के पास हंसने-हंसाने का भी समय नहीं हैं। लेकिन हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है और तनाव से बचने में मदद मिलती है। हंसने से मानसिक तनाव दूर होता है। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स। इसलिए आप अपनी सभी परेशानियों को भूलकर जोर-जोर से हंसिए।



मास्टर- पढाई शुरू कर दो, पेपर आने वाले हैं

पप्पू- मैं तो खूब पढाई करता हूं, कुछ भी पूछ लो

मास्टर- बता ताजमहल किसने बनाया

पप्पू- मिस्त्री ने

मास्टर-अबे गधे मतलब किसने बनवाया

पप्पू- ठेकेदार ने बनवाया होगा...



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पति बादाम खा रहा था

पत्नी- मुझे भी टेस्ट कराओ

पति ने एक बादाम बीवी को दे दिया

पत्नी-बस एक

पति- हां, बाकी सबका भी ऐसा ही टेस्ट है।





3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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