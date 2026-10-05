जोक्स हिंदी: बॉस- काम समय पर क्यों नहीं हुआ? कमर्चारी का जवाब सुनकर मांग लिया इस्तीफा

जोक्स हिंदी: सेहतमंद रहने के लिए हर इंसान को तनाव से बचना चाहिए। तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय हंसी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो तनाव आपके आसपास भी नहीं भटकता है। हंसी आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।





होटल में पप्पू लड़की के सामने रखी कोल्ड ड्रिंक पीकर बोला- ऐसे उदास क्यों बैठी हो यार?

लड़की बोली- आज का दिन बहुत बुरा है।

सुबह ब्यॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया।

रास्ते में कार खराब हो गई।

ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया।

अब सुसाइड के लिए कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया था, वो भी तूने पी ली।

यह सुन बेहोश...लड़की तो गई, साथ में जान भी चली गई।

