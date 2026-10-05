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हिंदी जोक्स: टीचर- बताओ सबसे तेज क्या दौड़ता है? भोलू ने दिया गजब का जवाब

Mon, 05 Oct 2026 07:41 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 05 Oct 2026 07:41 PM IST
सार

हिंदी जोक्स: अगर आपको मानसिक तनाव और बीमारियों से बचना है, तो हर दिन नियमित रूप से हंसना शुरू कर दीजिए। आप नीचे दिए गए जोक्स और चुटकुलों को पढ़कर हंस सकते हैं।
 

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जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

हिंदी जोक्स:  भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बेहद कम उम्र में ही तनाव का शिकार हो रहे हैं। इसका सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे माहौल में स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो  सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आपसे तनाव भी दूर रहेगा। आपको हंसाने के लिए कुछ हंसी के हंसगुल्ले लेकर आए हैं। इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे।



पप्पू डॉक्टर के पास गया...
पप्पू- डॉक्टर साहब एक समस्या है।
डॉक्टर- क्या परेशानी है?
पप्पू- जब मैं किसी से बात करता हूं तो वो इंसान मुझे दिखता नहीं।
डॉक्टर- ऐसा कब होता है?
पप्पू- फोन पर बात करते वक्त।
डॉक्टर- भाग जा यहां से, वरना तू इस धरती पर नहीं दिखेगा।

 
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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर- बताओ, सबसे तेज क्या दौड़ता है? 
भोलू- पेट खराब हो जाए तो आदमी सबसे तेज दौड़ता है।

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

चिंटू- भाई तू स्कूल क्यों नहीं जाता है
पिंटू- अरे जाता हूं, लेकिन लोग मुझे मार के बाहर निकाल देते हैं
चिंटू- क्यों भाई? कौन से स्कूल जाता है?
पिंटू- कन्या पाठशाला


जोक्स: सेल्समैन- सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू का जवाब सुनकर हो गया बेहोश

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मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

बेटा (फोन पर)- मां आज हम दो से तीन हो गए।
मां- वह बेटा, बधाई हो... लड़का हुआ है
या लड़की?
बेटा- नहीं मां, आपकी बहू ने दूसरी शादी कर ली।

फनी जोक्स: पलटू- लड़कियां पापा की परी और घर की लक्ष्मी हैं तो लड़के क्या हैं? मटरू का जवाब पढ़कर लगाएंगे ठहाके

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- चिंटू बताओ अकबर ने कब तक शासन किया था?
चिंटू- मैडम जी पेज नंबर 14 से लेकर पेज नंबर 22 तक। 
चिंटू का जवाब सुनकर टीचर हैरान।

डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं 

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