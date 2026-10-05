हिंदी जोक्स: टीचर- बताओ सबसे तेज क्या दौड़ता है? भोलू ने दिया गजब का जवाब

हिंदी जोक्स: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बेहद कम उम्र में ही तनाव का शिकार हो रहे हैं। इसका सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे माहौल में स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आपसे तनाव भी दूर रहेगा। आपको हंसाने के लिए कुछ हंसी के हंसगुल्ले लेकर आए हैं। इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे।





पप्पू डॉक्टर के पास गया...

पप्पू- डॉक्टर साहब एक समस्या है।

डॉक्टर- क्या परेशानी है?

पप्पू- जब मैं किसी से बात करता हूं तो वो इंसान मुझे दिखता नहीं।

डॉक्टर- ऐसा कब होता है?

पप्पू- फोन पर बात करते वक्त।

डॉक्टर- भाग जा यहां से, वरना तू इस धरती पर नहीं दिखेगा।



