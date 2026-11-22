1 of 5 चुटकुले इन हिंदी - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ वायरल हो रहे चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।



गर्लफ्रेंड ने अचानक ही लड़के को थप्पड़.जड़ दिया

बॉयफ्रेंड तिलमिला उठा और पूछा- मैंने क्या गलती की?

गर्लफ्रेंड- तुम कोई गलती करो, उसके लिए मैं इंतजार थोड़े ही करती रहूंगी....



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

गर्लफ्रेंड (ब्वॉयफ्रेंड से)- तुम जानते हो मेरी एक-एक सांस पर हजारों लड़के मरते हैं

ब्वॉयफ्रेंड- थोड़ा टाइम निकाल कर ब्रश कर लिया करो,

हजारों मासूमों की जान बच जाएगी...





3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik