1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, मन की उदासी दूर रहती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। हंसने से मन में सकारात्मक ख्याल आते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर।



पिता ने पूछा- बेटा तू फेल कैसे हो गया?

बेटा- पापा पेपर में प्रश्न ही ऐसे आए थे जो मुझे पता नहीं थे

पिता- अच्छा…तो फिर तुमने उत्तर कैसे लिखे?

बेटा- मैंने भी उत्तर ऐसे लिखे, जो मास्टर को पता नहीं थे।



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पप्पू- भाई तू स्कूल क्यों नहीं जाता है

गप्पू- अरे जाता हूं, लेकिन लोग मुझे मार के बाहर निकाल देते हैं

पप्पू- क्यों भाई? कौन से स्कूल जाता है?

गप्पू- कन्या पाठशाला



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