1 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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हिंदी जोक्स: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



पप्पू शराब पीकर गाड़ी चला रहा था,

अचानक गाड़ी एक खम्बे से टकरा गयी

पुलिस-बाहर निकल साले

पप्पू-माफ़ कर दो दरोगा जी

पुलिस-साले दारू पी के गाड़ी चलाता है, मुंह खोल

पप्पू-अरे नहीं साब, पहले से खूब पी रखी है और कितना पिलाओगे...



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

जीजा अपनी साली के साथ चैटिंगकर रहा था

जीजा – वाह तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा सुन्दर हो..

साली – जीजू आप बड़े वो हो..

जीजा – अच्छा ये तो बताओ तुम इतनी सुंदर कैसे हो ?

आखिर क्या use करती हो ?

साली– फोटोशॉप ? ?

जीजा बेहोश?



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik