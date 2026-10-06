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वायरल जोक्स: सास: तुम हर बात पर मोबाइल क्यों देखने लगती हो? बहू ने दिया ऐसा जवाब कि सुनकर आ जाएगी हंसी

Tue, 06 Oct 2026 12:13 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 06 Oct 2026 12:13 PM IST
सार

Viral Jokes: जोक्स आपको गुदगुदाने के साथ-साथ घर के रोजमर्रा के किस्सों की याद भी दिलाएंगे। तो चलिए, पढ़ते हैं सास-बहू के कुछ ऐसे ही साफ-सुथरे और मजेदार जोक्स

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Saans Bahu Jokes 10 Funny and Relatable Jokes That Will Make You Smile
सास-बहू जोक्स - फोटो : Adobe Stock

सास-बहू का रिश्ता जितना खास है, उतनी ही मजेदार होती है इस रिश्ते में होने वाली छोटी-छोटी नोकझोंक। कभी रसोई को लेकर बहस, कभी घर के काम को लेकर बातचीत तो कभी एक-दूसरे की बातों का मजेदार जवाब। इसी प्यारी नोकझोंक पर बने ये जोक्स आपको गुदगुदाने के साथ-साथ घर के रोजमर्रा के किस्सों की याद भी दिलाएंगे। तो चलिए, पढ़ते हैं सास-बहू के कुछ ऐसे ही साफ-सुथरे और मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं। 




सास- बहू, आज खाने में क्या बनाया है?  
बहू- मम्मी जी, आपकी पसंद की सब्जी।  
सास- अरे वाह, कौन सी?  
बहू-  जो आपको पसंद नहीं है, वो नहीं बनाई।
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Saans Bahu Jokes 10 Funny and Relatable Jokes That Will Make You Smile
सास-बहू मजेदार जोक्स - फोटो : Adobe Stock

सास- बहू, सुबह इतनी देर से क्यों उठी?  
बहू- मम्मी जी, रात को देर से सोई थी।  
सास- तो रात को जल्दी सो जाया करो।  
बहू- ठीक है, फिर सुबह जल्दी उठकर आपसे बात करूंगी।  
सास- नहीं-नहीं, तुम आराम से सोया करो।


बहू- मम्मी जी, आज मैंने पूरा घर साफ कर दिया।  
सास- अच्छा? फिर ये मेज पर धूल क्यों है?  
बहू- वो मैंने जानबूझकर छोड़ी है।  
सास- क्यों?  
बहू- ताकि आपको भी कोई कमी निकालने का मौका मिल सके।

सास- बहू, मेरे जमाने में हम घर का सारा काम बिना मशीन के कर लेते थे।  
बहू- मम्मी जी, हमारे जमाने में भी कर लेते हैं।  
सास- फिर मशीन क्यों चलाती हो?  
बहू- ताकि आपके जमाने की इज्जत हमारे जमाने में भी बनी रहे।

Saans Bahu Jokes 10 Funny and Relatable Jokes That Will Make You Smile
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

सास- बहू, तुम हर बात पर मोबाइल क्यों देखने लगती हो?  
बहू-  मम्मी जी, जरूरी काम होता है।  
सास- ऐसा कौन सा जरूरी काम?  
बहू- देखती हूं कहीं आपने मेरे लिए कोई नया काम तो नहीं भेजा।

सास- बहू, आज चाय बड़ी अच्छी बनाई है।  
बहू- सच में मम्मी जी?  
सास- हां, बिल्कुल मेरे हाथ जैसी।  
बहू- फिर तो आज तारीफ में कुछ गड़बड़ जरूर है।

सास- बहू, तुम्हें घर में मेरी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है?  
बहू- जब आप कहती हैं, "आज खाना मैं बना लूंगी।"  
सास- और मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती?  
बहू- जब आप पांच मिनट बाद कहती हैं, "आटा तुम लगा देना।"

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Saans Bahu Jokes 10 Funny and Relatable Jokes That Will Make You Smile
जोक्स और चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

बहू- मम्मी जी, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी।  
सास- क्यों?  
बहू- आज मेरी छुट्टी है।  
सास- ठीक है, आज मैं बना दूंगी।  
बहू- मम्मी जी, इतनी बड़ी छुट्टी भी नहीं चाहिए मुझे।

सास- बहू, तुम मुझसे कुछ छिपाती तो नहीं हो?  
बहू- नहीं मम्मी जी।  
सास- पक्का?  
बहू- हां, बस ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी कब आती है, ये थोड़ा छिपा लेती हूं।

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Saans Bahu Jokes 10 Funny and Relatable Jokes That Will Make You Smile
जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe stock/ Amar Ujala

सास- बहू, तुम्हें मेरी सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है?  
बहू- जब आप कहती हैं, "रहने दो, मैं कर लेती हूं।"  
सास- और सबसे खराब?  
बहू- जब पांच मिनट बाद कहती हैं, "देखा, मैंने कहा था ना, तुमसे नहीं होगा।"
 

डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं 

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