वायरल जोक्स: सास: तुम हर बात पर मोबाइल क्यों देखने लगती हो? बहू ने दिया ऐसा जवाब कि सुनकर आ जाएगी हंसी

1 of 5 सास-बहू जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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सास-बहू का रिश्ता जितना खास है, उतनी ही मजेदार होती है इस रिश्ते में होने वाली छोटी-छोटी नोकझोंक। कभी रसोई को लेकर बहस, कभी घर के काम को लेकर बातचीत तो कभी एक-दूसरे की बातों का मजेदार जवाब। इसी प्यारी नोकझोंक पर बने ये जोक्स आपको गुदगुदाने के साथ-साथ घर के रोजमर्रा के किस्सों की याद भी दिलाएंगे। तो चलिए, पढ़ते हैं सास-बहू के कुछ ऐसे ही साफ-सुथरे और मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं।





सास- बहू, आज खाने में क्या बनाया है?

बहू- मम्मी जी, आपकी पसंद की सब्जी।

सास- अरे वाह, कौन सी?

बहू- जो आपको पसंद नहीं है, वो नहीं बनाई।

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2 of 5 सास-बहू मजेदार जोक्स - फोटो : Adobe Stock

सास- बहू, सुबह इतनी देर से क्यों उठी?

बहू- मम्मी जी, रात को देर से सोई थी।

सास- तो रात को जल्दी सो जाया करो।

बहू- ठीक है, फिर सुबह जल्दी उठकर आपसे बात करूंगी।

सास- नहीं-नहीं, तुम आराम से सोया करो।





बहू- मम्मी जी, आज मैंने पूरा घर साफ कर दिया।

सास- अच्छा? फिर ये मेज पर धूल क्यों है?

बहू- वो मैंने जानबूझकर छोड़ी है।

सास- क्यों?

बहू- ताकि आपको भी कोई कमी निकालने का मौका मिल सके।



सास- बहू, मेरे जमाने में हम घर का सारा काम बिना मशीन के कर लेते थे।

बहू- मम्मी जी, हमारे जमाने में भी कर लेते हैं।

सास- फिर मशीन क्यों चलाती हो?

बहू- ताकि आपके जमाने की इज्जत हमारे जमाने में भी बनी रहे।

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

सास- बहू, तुम हर बात पर मोबाइल क्यों देखने लगती हो?

बहू- मम्मी जी, जरूरी काम होता है।

सास- ऐसा कौन सा जरूरी काम?

बहू- देखती हूं कहीं आपने मेरे लिए कोई नया काम तो नहीं भेजा।



सास- बहू, आज चाय बड़ी अच्छी बनाई है।

बहू- सच में मम्मी जी?

सास- हां, बिल्कुल मेरे हाथ जैसी।

बहू- फिर तो आज तारीफ में कुछ गड़बड़ जरूर है।



सास- बहू, तुम्हें घर में मेरी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है?

बहू- जब आप कहती हैं, "आज खाना मैं बना लूंगी।"

सास- और मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती?

बहू- जब आप पांच मिनट बाद कहती हैं, "आटा तुम लगा देना।"

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4 of 5 जोक्स और चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

बहू- मम्मी जी, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी।

सास- क्यों?

बहू- आज मेरी छुट्टी है।

सास- ठीक है, आज मैं बना दूंगी।

बहू- मम्मी जी, इतनी बड़ी छुट्टी भी नहीं चाहिए मुझे।



सास- बहू, तुम मुझसे कुछ छिपाती तो नहीं हो?

बहू- नहीं मम्मी जी।

सास- पक्का?

बहू- हां, बस ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी कब आती है, ये थोड़ा छिपा लेती हूं।

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5 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe stock/ Amar Ujala