जोक्स हिंदी: पत्नी- तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे? पति का जवाब सुनकर उड़े होश

1 of 5 पति पत्नी के मजेदार जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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जोक्स हिंदी: जोक्स और चुटकुले लोगों को हंसाने में मदद करते हैं। आज के दौर में काम के दबाव की वजह से लोग मानसिक तनाव का सामना करते हैं। ऐसे में जोक्स और चुटकुले चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं।



सास- बहू, पड़ोस की सुषमा एक नंबर की झूठी है। उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना।

वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी?

बहू- कह रही थी कि आप बहुत भली औरत हैं।



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

दो औरतें बातें करते जा रही थीं...

पहली- पता है, अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए।

दूसरी- हां बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं...!



3 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 Funny Jokes - फोटो : freepik