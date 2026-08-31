मजेदार हिंदी जोक्स: शिक्षक पिता समान होते हैं, बेटी का जवाब सुनकर मां के होश उड़ गए

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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जोक्स इन हिंदी: हेथ्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुखमय जीवन जीने और सेहतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हंसना तक भूल गए हैं। इसकी वजह से बेहद कम उम्र में तनाव का शिकार हो रहे हैं। तनाव से बचने के लिए हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार जोक्स (Majedar Chutkule in Hindi), जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



बेटी- मुझे मेरे कॉलेज के एक शिक्षक,

बहुत हैंडसम लगते हैं

मां- शिक्षक पिता समान होते हैं

बेटी- मां तुम हमेशा अपने बारें में सोचती हो

बेटी का जवाब सुनकर मां के होश उड़ गए......





बेटी- शादी कब होती है?

मां- जिस प्रकार पाप का घड़ा भरते ही मृत्यु हो जाती है,

उसी प्रकार खुशियों का घड़ा भरते ही शादी हो जाती है

मां की बात सुनकर बेटी की बोलती हो गई बंद....

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

एक महिला ब्यूटी पार्लर जाती है

महिला- काफी दिनों बाद अच्छा फेशियल हुआ है

काफी एक्सपीरियंसड लगती हो,

पहले कहां काम करती थी तुम?

रिंकी- मैम आज मेरा पहला दिन है,

इससे पहले मैं बर्तन मांजने का काम करती थी

महिला बेहोश......

3 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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4 of 5 फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

देवर- आदमी का जीवन शादी के बाद कैसा रहता है?

भाभी- शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद

कुछ दिन मदहोशी में और उसके बाद का पूरा जीवन

खामोशी में रहता है

भाभी की बात सुनकर देवर के उड़ गए होश......





भाभी- प्यार हो जाता है या करना पड़ता है?

देवर- ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है

भाभी- वो कैसे?

देवर- लड़की सुन्दर हो और स्कूटी पर हो,

तो हो जाता है, लेकिन लड़की बदसूरत हो पर

मर्सीडीज में हो तो करना पड़ता है......

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5 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala