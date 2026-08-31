{"_id":"6a959b12bfc787d43907c23e","slug":"mother-daughter-jokes-in-hindi-father-son-latest-chutkule-new-funny-jokes-2026-2026-08-31","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"मजेदार हिंदी जोक्स: शिक्षक पिता समान होते हैं, बेटी का जवाब सुनकर मां के होश उड़ गए","category":{"title":"Humour","title_hn":"हंसी-ठट्ठा","slug":"humour"}}
मजेदार हिंदी जोक्स: शिक्षक पिता समान होते हैं, बेटी का जवाब सुनकर मां के होश उड़ गए
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:53 PM IST
सार
वायरल जोक्स: वर्तमान समय में सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं।
विज्ञापन
1 of 5
हिंदी जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
जोक्स इन हिंदी: हेथ्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुखमय जीवन जीने और सेहतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हंसना तक भूल गए हैं। इसकी वजह से बेहद कम उम्र में तनाव का शिकार हो रहे हैं। तनाव से बचने के लिए हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार जोक्स (Majedar Chutkule in Hindi), जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।
बेटी- मुझे मेरे कॉलेज के एक शिक्षक,
बहुत हैंडसम लगते हैं
मां- शिक्षक पिता समान होते हैं
बेटी- मां तुम हमेशा अपने बारें में सोचती हो
बेटी का जवाब सुनकर मां के होश उड़ गए......
बेटी- शादी कब होती है?
मां- जिस प्रकार पाप का घड़ा भरते ही मृत्यु हो जाती है,
उसी प्रकार खुशियों का घड़ा भरते ही शादी हो जाती है
मां की बात सुनकर बेटी की बोलती हो गई बंद....
2 of 5
मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
एक महिला ब्यूटी पार्लर जाती है
महिला- काफी दिनों बाद अच्छा फेशियल हुआ है
काफी एक्सपीरियंसड लगती हो,
पहले कहां काम करती थी तुम?
रिंकी- मैम आज मेरा पहला दिन है,
इससे पहले मैं बर्तन मांजने का काम करती थी
महिला बेहोश......
3 of 5
जोक्स
- फोटो : अमर उजाला
लूज मोशन की तकलीफ से परेशान ट्रैफिक हवलदार डॉक्टर के पास पहुंचा
डॉक्टर ने उसे कुछ दवाईयां लिख दीं
मेडिसिन लेते वक्त ट्रैफिक हवलदार ने डॉक्टर से पूछा,
किसी चीज का परहेज?
डॉक्टर- सीटी जोर से मत बजाना बस.....
देवर- आदमी का जीवन शादी के बाद कैसा रहता है?
भाभी- शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद
कुछ दिन मदहोशी में और उसके बाद का पूरा जीवन
खामोशी में रहता है
भाभी की बात सुनकर देवर के उड़ गए होश......
भाभी- प्यार हो जाता है या करना पड़ता है?
देवर- ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है
भाभी- वो कैसे?
देवर- लड़की सुन्दर हो और स्कूटी पर हो,
तो हो जाता है, लेकिन लड़की बदसूरत हो पर
मर्सीडीज में हो तो करना पड़ता है......
विज्ञापन
5 of 5
हिंदी जोक्स
- फोटो : Freepik/Amar Ujala
दामाद- आज पहली बार बर्तन धोने का फायदा हुआ
सास- वो कैसे?
दामाद- मुझे बर्तन धोता देख पड़ोसन आपकी बेटी से बोली-
काश ये मेरे पति होते
सास- फिर क्या हुआ?
दामाद- फिर क्या, आपकी बेटी ने कहा कि आज के बाद
आप बर्तनों से दूर रहोगे.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।