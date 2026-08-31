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जोक्स: पति के साथ डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए गई पत्नी, फिर जो हुआ पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:59 PM IST
सार
जोक्स: तनाव से बचने के लिए हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार जोक्स (Funny Jokes), जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।
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फनी चुटकुले
- फोटो : Adobe stock/Amar ujala
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जोक्स और चुटकुले: जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने-मुस्कुराने से मन प्रसन्न रहता है और आप तरोताजा भी महसूस करते हैं। हंसने से हम अपने सभी दुख दर्द भूल जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। खुश रहना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है।
पत्नी अपने पति के साथ चेकअप कराने के लिए
डॉक्टर के पास गई
पत्नी-डॉक्टर साहब मेरे पति को भी अंदर बुला लीजिए
डॉक्टर- घबराओ नहीं मैं एक शरीफ आदमी हूं
पत्नी- आप समझे नहीं, बाहर आपकी नर्स अकेली है
मुझे आप पर भरोसा है पर अपने पति पर नहीं है.....
राजू खून की कमी के चलते डॉक्टर के पास गया
डॉक्टर- अनार का जूस पिया करो, उससे खून बढ़ेगा
राजू 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास फिर आया और बोला-
डॉक्टर साहब 70 रुपये का गिलास पी कर मेरा 250 ग्राम ,
खून और सूख गया.....
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मजेदार जोक्स
- फोटो : freepik
पप्पू- शादीशुदा लड़की और शादीशुदा लड़के में
क्या अंतर है?
गप्पू- मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा और
मुंह लटका हो तो, लड़का शादीशुदा.....
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
टीचर- जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजें जरुरी हैं?
चिंटू- नहीं पता मैडम
टीचर- अरे जो आता है, वहीं बता दो
चिंटू- जिंदा रहने के लिए तेरी कसम,
एक मुलाकात जरुरी है सनम
टीचर बेहोश.....
पत्नी- सुनो जी, आपको मेरे हाथ की कुरकुरी भिंडी
खाने में कैसी लगी?
पति- एक बात तो है, जली हुई भिंडी को कुरकुरी भिंडी बोलकर
खिलाने का हुनर, सिर्फ भारतीय पत्नियों में ही है......
पत्नी- खिचड़ी बनाऊं या पुलाव?
पति- तू पहले बना ले, फिर नाम रखेंगें.....
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जोक्स का खजाना
- फोटो : Adobe Stock
ससुर- कहते हैं, जहां एक बार धोखा मिल जाए
वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए
दामाद- क्या करे ससुर जी?
अब ससुराल तो जाना ही पड़ता है.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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