जोक्स: पति के साथ डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए गई पत्नी, फिर जो हुआ पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

1 of 5 फनी चुटकुले - फोटो : Adobe stock/Amar ujala

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जोक्स और चुटकुले: जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने-मुस्कुराने से मन प्रसन्न रहता है और आप तरोताजा भी महसूस करते हैं। हंसने से हम अपने सभी दुख दर्द भूल जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। खुश रहना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है।



पत्नी अपने पति के साथ चेकअप कराने के लिए

डॉक्टर के पास गई

पत्नी- डॉक्टर साहब मेरे पति को भी अंदर बुला लीजिए

डॉक्टर- घबराओ नहीं मैं एक शरीफ आदमी हूं

पत्नी- आप समझे नहीं, बाहर आपकी नर्स अकेली है

मुझे आप पर भरोसा है पर अपने पति पर नहीं है.....





राजू खून की कमी के चलते डॉक्टर के पास गया

डॉक्टर- अनार का जूस पिया करो, उससे खून बढ़ेगा

राजू 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास फिर आया और बोला-

डॉक्टर साहब 70 रुपये का गिलास पी कर मेरा 250 ग्राम ,

खून और सूख गया.....

2 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

पप्पू- शादीशुदा लड़की और शादीशुदा लड़के में

क्या अंतर है?

गप्पू- मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा और

मुंह लटका हो तो, लड़का शादीशुदा.....

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

पत्नी- सुनो जी, आपको मेरे हाथ की कुरकुरी भिंडी

खाने में कैसी लगी?

पति- एक बात तो है, जली हुई भिंडी को कुरकुरी भिंडी बोलकर

खिलाने का हुनर, सिर्फ भारतीय पत्नियों में ही है......





पत्नी- खिचड़ी बनाऊं या पुलाव?

पति- तू पहले बना ले, फिर नाम रखेंगें.....

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5 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock