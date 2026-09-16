जोक्स: टीचर- अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए, मटरू का जवाब पढ़कर छूट जाएगी हंसी

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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जोक्स: हम अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करते हैं, तो हमारा पूरा दिन अच्छा बीतता है। हंसने से हमारी त्वचा खूबसूरत रहती है और चेहरे की चमक भी बरकरार रहती है। हंसते समय शरीर की कैलोरी बर्न होती है जिससे मोटापा कम होता है। हंसने और मुस्कुराने से हम मानसिक तनाव से भी दूर रहते हैं जिससे कई बीमारियों से बचा सकता है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है।

लड़की- तुम्हारी योग्यता क्या है? हिंदी में बताओं

लड़का- नेत्र चाय नेत्र

लड़की- अब ये कौन-सा कोर्स है?

लड़का- आई टी आई…

लड़की बेहोश है।



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर- बच्चों बताओ अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए।

मटरू- चुपचाप खुजा कर सो जाना चाहीए, क्योंकि आप रंजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे...



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik