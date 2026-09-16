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जोक्स: टीचर- अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए, मटरू का जवाब पढ़कर छूट जाएगी हंसी

Wed, 16 Sep 2026 07:22 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 16 Sep 2026 07:22 PM IST
सार

जोक्स: हंसी आपको मानसिक तनाव से बचाने में मदद करती है और आपको स्वस्थ रखती है। लोग कॉमेडी शोज और चुटकुलों की मदद से हंसते हैं। अगर आपको भी हंसना पसंद है, तो हम आपके लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं। 

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जोक्स - फोटो : अमर उजाला

जोक्स:  हम अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करते हैं, तो हमारा पूरा दिन अच्छा बीतता है। हंसने से हमारी त्वचा खूबसूरत रहती है और चेहरे की चमक भी बरकरार रहती है। हंसते समय शरीर की कैलोरी बर्न होती है जिससे मोटापा कम होता है। हंसने और मुस्कुराने से हम मानसिक तनाव से भी दूर रहते हैं जिससे कई बीमारियों से बचा सकता है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है।
लड़की- तुम्हारी योग्यता क्या है? हिंदी में बताओं
लड़का- नेत्र चाय नेत्र
लड़की- अब ये कौन-सा कोर्स है?
लड़का- आई टी आई…
लड़की बेहोश है।
 
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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर- बच्चों बताओ अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए।
मटरू- चुपचाप खुजा कर सो जाना चाहीए, क्योंकि आप रंजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे...
 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

गर्लफ्रेंड- सुनो, मेरी स्किन बहुत ऑयली-ऑयली हो गई है, बताओ न क्या लगाऊं?
बॉयफ्रेंड- ये लो विम बार, ये पूरी चिकनाई हटा देगा…

जोक्स: यमराज- मैं तेरी जान लेने आया हूं, पप्पू का जवाब सुनकर उड़ गए होश

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पति- तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है।
पत्नी- कौन सा फायदा?
पति- मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई।

जोक्स: पप्पू- तुम्हें कुत्ता ही क्यों खरीदना है? पत्नी का जवाब सुनकर उड़ गए होश

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पंडित- ग्रह दशा खराब है, रोज सुबह कुत्ते को रोटी और दूध देना।
लड़का, अपने दोस्त से: सुन बे, कल से तेरा सुबह 
का नाश्ता मेरी तरफ से, याद से आ जाना…

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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