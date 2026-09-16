जोक्स: पप्पू- तुम्हें कुत्ता ही क्यों खरीदना है? पत्नी का जवाब सुनकर उड़ गए होश

1 of 5 Husband Wife Jokes - फोटो : AI







Link Copied



जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी होता है। इसके कारण तनाव और सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। इसलिए हर किसी को रोज हंसी मजाक करना रहना चाहिए। इससे सेहत अच्छी रहती है और आप अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स लाएं, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी। पढ़िए मजेदार चुटकुले।



पति- काम के लिए बाई रख लें क्या? क्योंकि तुम अकेले थक जाती हो।

पत्नी- नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए।

पति- लेकिन क्यों?

पत्नी- मैं तुम्हारी आदत अच्छी तरह जानती हूं, शादी से पहले मैं भी तो इस घर में बाई ही थी!



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

एक दिन चिंटू पंडित जी के पास गया।

पंडित- तुम्हारी कुंडली में धन ही धन लिखा है।

चिंटू- वो तो सब ठीक है पंडित जी लेकिन ये तो बताइए इस धन को बैंक में कैसे ट्रांसफर करुं।

पंडित बेहोश।



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन

5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik