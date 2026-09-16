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जोक्स: पप्पू- तुम्हें कुत्ता ही क्यों खरीदना है? पत्नी का जवाब सुनकर उड़ गए होश

Wed, 16 Sep 2026 02:23 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 16 Sep 2026 02:23 PM IST
सार

जोक्स: कहा जाता है कि  हंसने के लिए सिर्फ एक मजेदार जोक्स काफी है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देसी अंदाज में कुछ चटपटे और मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपका मूड तरोताजा हो जाएगा। तो आप जोक्स पढ़िए और मुस्कुराइए। 
 

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Husband Wife Jokes - फोटो : AI

जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी होता है। इसके कारण तनाव और सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। इसलिए हर किसी को रोज हंसी मजाक करना रहना चाहिए। इससे सेहत अच्छी रहती है और आप अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स लाएं, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी। पढ़िए मजेदार चुटकुले।



पति- काम के लिए बाई रख लें क्या? क्योंकि तुम अकेले थक जाती हो।
पत्नी- नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए।
पति- लेकिन क्यों?
पत्नी- मैं तुम्हारी आदत अच्छी तरह जानती हूं, शादी से पहले मैं भी तो इस घर में बाई ही थी!
 
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

एक दिन चिंटू पंडित जी के पास गया।
पंडित- तुम्हारी कुंडली में धन ही धन लिखा है।
चिंटू- वो तो सब ठीक है पंडित जी लेकिन ये तो बताइए इस धन को बैंक में कैसे ट्रांसफर करुं।
पंडित बेहोश।
 

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पति- तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है
पत्नी - कौन सा फायदा?
पति- मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई।

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मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी (पप्पू से)- मुझे एक कुत्ता खरीदना है।
पप्पू- तुम्हें कुत्ता ही क्यों खरीदना है?
पत्नी- ताकि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद कोई तो मेरे आगे पीछे दुम हिलाने वाला हो।

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

लड़का- पता है, बस में बैठते हुए मैं किसी लड़की को खड़ा नहीं देख सकता।
लड़की- तो फिर तुम क्या करते हो?
लड़का- मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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