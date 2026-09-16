जोक्स: यमराज- मैं तेरी जान लेने आया हूं, पप्पू का जवाब सुनकर उड़ गए होश

जोक्स: बढ़ते काम के दबाव की वजह से तनाव रहता है। ऐसे माहौल में बहुत जरूरी है कि आप अपनी व्यस्त समय के बीच खुद के लिए जरूर कुछ समय निकालें। तनाव से दूर रहने के लिए आप हंस सकते हैं। हंसी आपको मानसिक तनाव से बचाने में मदद करती है और आपको स्वस्थ रखती है। लोग कॉमेडी शोज और चुटकुलों की मदद से हंसते हैं। अगर आपको भी हंसना पसंद है, तो हम आपके लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और खूब हंसेंगे।
भिखारी- भगवान के नाम पर कुछ दे दो, दो दिन से कुछ नहीं खाया।
चिंटू ने 500 का नोट निकाला और पूछा 300 रुपये खुल्ले हैं?
भिखारी- हां, हैं।
चिंटू- तो उसी से कुछ लकेर खा लो भाई।
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मजेदार फनी जोक्स
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यमराज- मैं तेरी जान लेने आया हूं।
पप्पू- ले जाइए पड़ोस में ही 3 घर छोड़कर रहती है।
यमराज के उड़े होश
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वायरल चुटकुले
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पापा बेटे से- तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं सैलरी ज्यादा बताना।
लड़की के पिता लड़के से- बेटा कितना कमा लेते हो?
लड़का- जी वैसे तो मेरी सैलरी 1.5 करोड़ है लेकिन कट कटा के 8000 मिलते हैं।
जोक्स: टीचर- तुम हमेशा क्यों सोते रहते हो क्लास में? स्टूडेंट का जवाब सुनकर बेहोश
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मजेदार जोक्स
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पति- जरा पानी पिला दो
पत्नी- क्या हुआ प्यास लगी है?
पति- नहीं गला चेक करना है कहीं लीक तो नहीं है...
जोक्स: पप्पू- तुम्हें कुत्ता ही क्यों खरीदना है? पत्नी का जवाब सुनकर उड़ गए होश
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वायरल चुटकुले
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शेर शेरनी को किस करने लगा तो शेरनी ने रोक दिया और इधर-उधर देखने लगी।
शेर- क्या हुआ ?
शेरनी- देख रही हूं कहीं आसपास डिस्कवरी वाले तो नहीं हैं...
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)