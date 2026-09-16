हिंदी जोक्स: मम्मी- चिंटू, रिजल्ट का क्या हुआ? बेटे का जवाब सुनकर हो गई बेहोश

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock







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हिंदी जोक्स: वर्तमान समय की भागमभाग वाली जिंदगी में लोगों को अक्सर बढ़ते काम के दबाव की वजह से तनाव रहता है। ऐसे माहौल में बहुत जरूरी है कि आप अपनी व्यस्त समय के बीच खुद के लिए जरूर कुछ समय निकालें। तनाव से दूर रहने के लिए आप हंस सकते हैं



पति ने पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा - काश तुम शक्कर होती,

कभी तो मीठा बोलती...

पत्नी- काश तुम अदरक होते, कसम से... जी भर के कूटती...!!!

पत्नी का जवाब सुन कर पति बेहोश



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

मम्मी- चिंटू, रिजल्ट का क्या हुआ?

चिंटू- मास्टर जी ने कहा है कि एक और साल इसी क्लास में पढ़ना होगा

मम्मी- शाबाश, चाहे 2-3 साल और लग जाए, लेकिन फेल मत होना।



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik