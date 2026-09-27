जोक्स: भाभी- देवर जी, अच्छा यह बताइए कि मैं मुर्ख हूं या आपके भैया? देवर का जवाब सुनकर घूम गया दिमाग

1 of 5 देवर-भाभी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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जोक्स: अगर आप नियमित रूप से सुबह और शाम हंसते हैं, तो मानसिक तनाव से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी एक ऐसी दवा है, जो आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आ हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे, तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला..



पति-पत्नी रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे थे।

तभी एक गाड़ी आई जिस पर लिखा था...

बॉम्बे मेल- पति भाग कर गाड़ी में चढ़ गया।

बीवी से बोला- जब बॉम्बे फीमेल आये तो तू भी चढ़ जाना।



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

भाभी ने अपने देवर से पूछा,

भाभी- देवर जी, अच्छा यह बताइए कि मैं मुर्ख हूं या आपके भैया?

देवर- मेरी प्यारी भाभी, यह बात तो सब लोग जानते हैं कि आप अत्यंत तीव्र बुद्धि की स्वामिनी हो,

इसलिए यह कभी हो ही नहीं सकता कि…आप किसी मूर्ख व्यक्ति से शादी करो।

भाभी अभी तक समझ नहीं पाई और इधर भैया ने देवर को नए कपड़े गिफ्ट किए।



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik