फनी जोक्स: साली- जीजू, आप क्या करते हैं? जीजा की बात सुनकर बोलती हो गई बंद

1 of 5 जीजा साली जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले एक गिफ्ट शॉप पर वकील साहब गए

उन्होंने 40 खूबसूरत कार्ड ख़रीदे और सब पर उन्होंने भेजने वाले की जगह लिखा- “हैल्लो जान !! पहचान गए ना? शाम को मिलो, “आई लव यू ”।

दुकानदार ने पूछा- ये क्या मामला है?

तो वकील साहब ने बताया- पिछले वैलेंटाइन डे पर आस पास की कालोनी में ऐसे ही 20 कार्ड भेजे थे। कुछ ही दिन में तलाक के चार केस मिल गए थे। इस बार 40 कार्ड भेज रहा हूं।

दुकानदार बेहोश



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

साली- जीजू, आप क्या करते हैं?

जीजा- मैं तो लोगों को खुश करता हूं।

साली- कैसे?

जीजा- शादी करके!





3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik