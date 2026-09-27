देसी जोक्स: कुम्भ मेले में पत्नी को लेकर गया पति, वजह पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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वायरल फनी जोक्स: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। इसके लिए आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं।







एक आदमी अपनी पत्नी कुम्भ के मेले में लेकर गया

और अकेले में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा

हे प्रभु न्याय करो

हे प्रभु न्याय करो

हमेशा भाई-भाई को बिछड़ते देखा है कुम्भ में

कभी पति-पत्नी पर भी तो Try करो......







खाना खाने बैठे पति ने पत्नि को आवाज लगाई

पति- अरी सुनती हो, भाग्यवान

ये जो तुमने सब्जी बनाई है, इसे क्या कहते हैं?

पत्नी- क्यों किसलिये पूछ रहे हो?

पति- मुझसे भी तो स्वर्ग में पूछा जायेगा,

क्या खा के मरे थे?

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

जीजा- पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं?

साली- क्योंकि शादी के बाद सारे गम

पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी

बे-गम हो जाती है

जीजा बेहोश........

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala

डॉक्टर- मरीज को 1 घंटे पहले लाते तो हम इसे बचा लेते

सोनू- 10 मिनट पहले तो एक्सीडेंट हुआ है,

1 घंटे पहले कैसे लाते?







डॉक्टर- तुम्हे तो बहुत कमजोरी है,

छिलके सहित फल खाया करो

पप्पू- ठीक है डॉक्टर साहब

कुछ देर बाद पप्पू रोता हुआ,

डॉक्टर के पास वापस आया और बोला-

पेट में बहुत तेज दर्द है

डॉक्टर- क्या खाया?

पप्पू- छिलके सहित केला.....

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5 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला