हिंदी जोक्स: पापा- चिंटू तेरी मम्मी इतनी चुप क्यों बैठी है? जवाब सुनकर बाप बोला- भगवान सभी को ऐसा ही बेटा दे

1 of 5 बाप बेटा जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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हिंदी जोक्स: हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



टीचर- अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए, तो तुम क्या करोगे?

छात्र- एक-दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है, तो ठीक है।

वरना स्टाफ रूम में रख देंगे।



2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

पापा- चिंटू क्या बात है तेरी मम्मी आज इतनी चुप-चाप क्यों बैठी है?

चिंटू- बस ऐसे ही पापा, मम्मी ने मुझसे लिपस्टिक मांगी थी तो मैंने गलती से फेवीस्टिक दे दी है…

पापा (हंसते हुए)- जुग-जुग जिओ मेरे लाल… भगवान सभी को ऐसा ही बेटा दे…



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik