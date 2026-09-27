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हिंदी जोक्स: पापा- चिंटू तेरी मम्मी इतनी चुप क्यों बैठी है? जवाब सुनकर बाप बोला- भगवान सभी को ऐसा ही बेटा दे

Sun, 27 Sep 2026 04:49 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 27 Sep 2026 04:49 PM IST
सार

हिंदी जोक्स: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ के लिए बेहद जरूरी है कि हम हर दिन खुलकर हंसें। माना जाता है कि हंसने से शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है और दिल की बीमारियों से बच रहते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को सेहतमंद रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। 
 

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Jokes in Hindi Father Son jokes mother son chutkule in hindi
बाप बेटा जोक्स - फोटो : अमर उजाला

हिंदी जोक्स: हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



टीचर- अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए, तो तुम क्या करोगे?
छात्र- एक-दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है, तो ठीक है।
वरना स्टाफ रूम में रख देंगे।
 
Jokes in Hindi Father Son jokes mother son chutkule in hindi
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

पापा- चिंटू क्या बात है तेरी मम्मी आज इतनी चुप-चाप क्यों बैठी है?
चिंटू- बस ऐसे ही पापा, मम्मी ने मुझसे लिपस्टिक मांगी थी तो मैंने गलती से फेवीस्टिक दे दी है…
पापा (हंसते हुए)- जुग-जुग जिओ मेरे लाल… भगवान सभी को ऐसा ही बेटा दे…
 

Jokes in Hindi Father Son jokes mother son chutkule in hindi
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

ट्रेन में दो यात्री पहला- व्हाट्सएप इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है।
दूसरा- वो कैसे?
पहला- अब मुझे ही देखिए, दो स्टेशन पीछे उतरना था, लेकिन मैं तो आगे आ गया।

जोक्स: भाभी- देवर जी, अच्छा यह बताइए कि मैं मुर्ख हूं या आपके भैया? देवर का जवाब सुनकर घूम गया दिमाग

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

बेटा (पापा से)- कार की चाबी दो, कॉलेज जाना है फंक्शन है।
पापा- क्यों?
बेटा- 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो शान बढ़ेगी।
पापा- ये ले 10 रुपए, 30 लाख की बस में जायेगा, तो ज्यादा शान बढ़ेगी।

मजेदार जोक्स: मैं तुम्हारे प्यार में मर जाऊंगी, बॉयफ्रेंड का जवाब सुनकर गर्लफ्रेंड की बोलती हो गई बंद

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पुलिस- हम पुलिस वाले हैं दरवाजा खोलो
चिंटू- क्यों?
पुलिस- हमें कुछ बात करनी है।
चिंटू- तुम लोग कितने हो?
पुलिस- हम तीन हैं।
चिंटू- तो आपस में बात कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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