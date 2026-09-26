हिंदी चुटकुले: रात को ऑनलाइन आने को लेकर पप्पू ने पिंकी से कही ऐसी बात, पढ़कर छूट जाएगी आपकी हंसी

हिंदी जोक्स: तनाव और रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों से दूर रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए खुश और प्रसन्न रहना अहम है। हंसी न सिर्फ तनाव कम करने में मदद करती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी सकारात्मक असर डाल सकती है। ऐसे में कुछ पल हंसी-मजाक के नाम क्यों न किए जाएं? हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो तैयार हो जाइए खुलकर हंसने के लिए और पढ़िए आज के मजेदार चुटकुले......
पिंकी ने बड़े प्यार से शादीशुदा पप्पू से पूछा-
रात को ऑनलाइन कब आते हो?
दर्द की दीवारें हिल गई, जब उसने कहा-
बर्तन धोने के बाद......
सास- तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया?
बहू- नहीं मांजी ऐसा नहीं है
उन्होंने मुझे आपको और आपके बेटे को
कैसे संभालना है, यह सिखाया है?
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : freepik
रिंकी- कहा जाता है, जोड़ियां स्वर्ग में बनकर आती हैं
लेकिन क्या तुम्हें पता है कि नर्क में क्या होता है?
पप्पू- क्या होता है?
रिंकी- शादी के बाद जो दुर्गति होती है,
वो नर्क में तय कि जाती है....
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वायरल फनी जोक्स
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पति- क्या कोई औरत आदमी को लखपति बना सकती है?
पत्नी- बिल्कुल बना सकती है, बस आदमी पहले से
करोड़पति होना चाहिए
पत्नी का जवाब सुनकर पति के होश उड़ गए.....
पति- काम के लिए बाई रख लें? तुम थक जाती हो
पत्नी- नहीं चाहिए
पति- क्यों
पत्नी- तुम्हारी आदत मैं अच्छे से जानती हूं,
पहले मैं भी बाई ही थी......
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फनी जोक्स
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जीजा- यदि मैं तुम्हें बहुत सारे रुपये दिखाऊं तो तुम मुझे क्या दोगी?
साली- कुएं में धक्का......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)