हिंदी चुटकुले: रात को ऑनलाइन आने को लेकर पप्पू ने पिंकी से कही ऐसी बात, पढ़कर छूट जाएगी आपकी हंसी

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हिंदी जोक्स: तनाव और रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों से दूर रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए खुश और प्रसन्न रहना अहम है। हंसी न सिर्फ तनाव कम करने में मदद करती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी सकारात्मक असर डाल सकती है। ऐसे में कुछ पल हंसी-मजाक के नाम क्यों न किए जाएं? हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो तैयार हो जाइए खुलकर हंसने के लिए और पढ़िए आज के मजेदार चुटकुले......





पिंकी ने बड़े प्यार से शादीशुदा पप्पू से पूछा-

रात को ऑनलाइन कब आते हो?

दर्द की दीवारें हिल गई, जब उसने कहा-

बर्तन धोने के बाद......







सास- तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया?

बहू- नहीं मांजी ऐसा नहीं है

उन्होंने मुझे आपको और आपके बेटे को

कैसे संभालना है, यह सिखाया है?

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

रिंकी- कहा जाता है, जोड़ियां स्वर्ग में बनकर आती हैं

लेकिन क्या तुम्हें पता है कि नर्क में क्या होता है?

पप्पू- क्या होता है?

रिंकी- शादी के बाद जो दुर्गति होती है,

वो नर्क में तय कि जाती है....

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4 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

पति- क्या कोई औरत आदमी को लखपति बना सकती है?

पत्नी- बिल्कुल बना सकती है, बस आदमी पहले से

करोड़पति होना चाहिए

पत्नी का जवाब सुनकर पति के होश उड़ गए.....







पति- काम के लिए बाई रख लें? तुम थक जाती हो

पत्नी- नहीं चाहिए

पति- क्यों

पत्नी- तुम्हारी आदत मैं अच्छे से जानती हूं,

पहले मैं भी बाई ही थी......

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