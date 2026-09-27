चुटकुले: तुम लड़कियां इतना फैशन क्यों करती हो? लड़की का जवाब सुनकर लड़का बेहोश

मजेदार फनी जोक्स: जिंदगी की भागदौड़ और रोजमर्रा की परेशानियों के बीच चेहरे पर तनाव नजर आना आम बात है। ऐसे में एक छोटा-सा जोक भी माहौल को खुशनुमा बना सकता है। हंसी न सिर्फ मन को हल्का करती है, बल्कि अपनों के साथ रिश्तों में भी मिठास घोलने का काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि हंसी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन हंसना चाहिए। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं।
लड़का- मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि,
तुम लड़कियां इतना फैशन क्यों करती हो?
प्रेमिका- अरे बुद्धू, इतना भी नहीं जानते
जाल जितना ज्यादा खूबसूरत होता है,
पंछी उतने ज्यादा फंसते हैं न......
लड़का-तुम्हारा नाम क्या है?
लड़की- दफ़ा हो
लड़का- बडा अजीब नाम है.....
चिंटू- पापा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है,
मैं क्या करूं?
पापा- बेटा ये सुख हमारे खानदान में लिखा ही नहीं है
चिंटू बेहोश.....
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वायरल चुटकुले
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देवर-भाभी जोक्स
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देवर-भाभी में हुआ जबरदस्त झगड़ा
भाभी- तुम पागल, तुम्हारे भैया पागल
देवर- तुम पागल, तुम्हारा भाई पागल
भाभी- मेरे भाई को क्यों बोल रहे हो?
बहन को नहीं बोल सकते क्या
देवर- आपके चक्कर में अब आपकी बहन से भी
बिगाड़ लूं क्या......
भाभी- अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे?
देवर- मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा
भाभी- तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे?
देवर- जिसको मिले उसकी
भाभी के होश उड़ गए......
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वायरल फनी जोक्स
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पिंकी- यार मेरे पापा ने कहा है कि,
अगर इस बार मैं परीक्षा में फेल हुई,
तो मेरी शादी कर देंगे
रिंकी- तो तुमने कितनी तैयारी की है?
पिंकी- बस रिसेप्शन का ड्रेस लेना बाकी है.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)