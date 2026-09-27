जोक्स हिंदी: मॉल में बिस्कुट चोरी करते हुए पकड़ी गई खूबसूरत महिला, फिर जो हुआ जानकर छूट जाएगी हंसी

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala







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जोक्स हिंदी: तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



भिखारी- भाई एक रुपया दे दो, तीन दिन से भूखा हूं...

राहगीर- तीन दिन से भूखा है तो एक रुपये का क्या करेगा?

भिखारी- वजन देखना है कि कितना घटा है।



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

मॉल में बिस्कुट चोरी करते हुए एक खूबसूरत महिला पकड़ी गई और फिर...

जज- तुमने बिस्कुट का एक पैकेट चुराया, जिसमें 30 बिस्कुट थे, इसके लिए तुम्हें 30 दिनों की सजा सुनाई जाती है

महिला का पति बोला- जज साहब, सूजी का पैकेट भी चुराया है।

जज बेहोश...कितनी सजा दें।





3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik