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मजेदार जोक्स: मैं तुम्हारे प्यार में मर जाऊंगी, बॉयफ्रेंड का जवाब सुनकर गर्लफ्रेंड की बोलती हो गई बंद

Sat, 26 Sep 2026 10:41 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Sat, 26 Sep 2026 10:41 PM IST
सार

फनी जोक्स: आज के समय में हर किसी के जीवन में तनाव और परेशानियां रहती हैं। हंसने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हंसने के लिए हमें किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसके लिए कभी भी समय निकालकर हंस सकते हैं। 

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Girlfriend boyfriend jokes in hindi ladka ladki comedy jokes joke of the day girl boy new jokes
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

वायरल हिंदी जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स (Jokes) की मदद ले सकते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।





गर्लफ्रेंड- आय लव यू, मैं तुम्हारे प्यार में मर
जाऊंगी, मिट जाऊंगी, जहर पी लूगी, फना हो जाऊंगी
बॉयफ्रेंड- देख लो जैसा तुमको ठीक लगे.......


बॉयफ्रेंड- तुम्हें जीवन में क्या चाहिए
गर्लफ्रेंड- पैसे
बॉयफ्रेंड- पैसों को साइड में रख दो
और फिर बताओ जीवन में तुम्हें क्या चाहिए?
गर्लफ्रेंड- साइड में रखे हुए पैसे
बॉयफ्रेंड बेहोश......
Girlfriend boyfriend jokes in hindi ladka ladki comedy jokes joke of the day girl boy new jokes
जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik
साली- पता है, औरत मायके जाने के बाद भी 
अपने पति को रोज फोन क्यों करती है?
जीजा- क्यों?
साली- वो ये याद दिलाती है कि अभी 'टाइगर जिंदा है'.....
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
पिता- उदास क्यों है बेटा
बेटा- नहीं बता सकता आपको
पिता- अपना दोस्त समझ के बता दे
बेटा- अब क्या बताऊं यार, 
तेरी भाभी iPhone मांग रही है
फिर क्या था, दे थप्पड़, दे थप्पड़, दे थप्पड़.....



हिंदी चुटकुले: रात को ऑनलाइन आने को लेकर पप्पू ने पिंकी से कही ऐसी बात, पढ़कर छूट जाएगी आपकी हंसी


फनी चुटकुले: क्या बात है आज तुम पहली बार क्लास में बात कर रहे हो? सोनू की बात सुनकर टीचर के उड़ गए होश
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जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock
टीचर- टेंस कितने प्रकार के होते हैं?
पप्पू- तीन प्रकार के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस
टीचर- शाबाश, अब उदाहरण दो
पप्पू- कल मैने पड़ोसी की बेटी को देखा था, 
आज प्यार करता हूं, कल भगा कर ले जाऊंगा
पप्पू के उदाहरण सुनकर टीचर बेहोश......



इतिहास के टीचर ने चिंटू से पूछा-
अकबर का जन्म कब हुआ था?
चिंटू- सर मैं तो स्कूल पढ़ने आता हूं,
डिलेवरी थोड़ी कराता हूं
चिंटू का जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए.....
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik
पत्नी- सुनो जी, आपको मेरे हाथ की कुरकुरी भिंडी
खाने में कैसी लगी?
पति- एक बात तो है, जली हुई भिंडी को कुरकुरी भिंडी बोलकर
खिलाने का हुनर, सिर्फ भारतीय पत्नियों में ही है......



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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