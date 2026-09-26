मजेदार जोक्स: मैं तुम्हारे प्यार में मर जाऊंगी, बॉयफ्रेंड का जवाब सुनकर गर्लफ्रेंड की बोलती हो गई बंद

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik







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वायरल हिंदी जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स (Jokes) की मदद ले सकते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।







गर्लफ्रेंड- आय लव यू, मैं तुम्हारे प्यार में मर

जाऊंगी, मिट जाऊंगी, जहर पी लूगी, फना हो जाऊंगी

बॉयफ्रेंड- देख लो जैसा तुमको ठीक लगे.......





बॉयफ्रेंड- तुम्हें जीवन में क्या चाहिए

गर्लफ्रेंड- पैसे

बॉयफ्रेंड- पैसों को साइड में रख दो

और फिर बताओ जीवन में तुम्हें क्या चाहिए?

गर्लफ्रेंड- साइड में रखे हुए पैसे

बॉयफ्रेंड बेहोश......

2 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik

साली- पता है, औरत मायके जाने के बाद भी

अपने पति को रोज फोन क्यों करती है?

जीजा- क्यों?

साली- वो ये याद दिलाती है कि अभी 'टाइगर जिंदा है'.....

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

टीचर- टेंस कितने प्रकार के होते हैं?

पप्पू- तीन प्रकार के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस

टीचर- शाबाश, अब उदाहरण दो

पप्पू- कल मैने पड़ोसी की बेटी को देखा था,

आज प्यार करता हूं, कल भगा कर ले जाऊंगा

पप्पू के उदाहरण सुनकर टीचर बेहोश......







इतिहास के टीचर ने चिंटू से पूछा-

अकबर का जन्म कब हुआ था?

चिंटू- सर मैं तो स्कूल पढ़ने आता हूं,

डिलेवरी थोड़ी कराता हूं

चिंटू का जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए.....

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