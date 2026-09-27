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बीवी से लड़ने के लिए ताकत की दवाई लेने दुकानदार के पास पहुंचा पप्पू, पढ़िए धमाकेदार जोक्स

Sun, 27 Sep 2026 07:38 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Sun, 27 Sep 2026 07:38 PM IST
सार

चुटकुले: जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। 

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वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

हिंदी जोक्स: वर्तमान समय में सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स (Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....





बीवी से लड़ने के लिए ताकत की दवाई लेने,
दुकानदार के पास पहुंचा पप्पू
दुकानदार- क्या चाहिए?
पप्पू- मुझे अपनी बीवी से लड़ने के लिए,
ताकत, हिम्मत और अक्ल चाहिए
दुकानदार- अरे छोटू, साहब को एक क्वार्टर,
एक सोडा और पांच वाला मुंगदाल का पैकेट दे......
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चटपटे चुटकुले - फोटो : freepik
टीचर- बीरबल कौन था?
पप्पू- पता नहीं सर
टीचर- पढ़ाई पर ध्यान दो तो पता चले
पप्पू- सर प्रमोद, विक्की, गौरव कौन हैं?
टीचर- मुझे क्या पता?
पप्पू- बेटी पर ध्यान दो तो पता चले
टीचर बेहोश......
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Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock
पत्नी अपने पति के साथ चेकअप कराने के लिए
डॉक्टर के पास गई
पत्नी- डॉक्टर साहब मेरे पति को भी अंदर बुला लीजिए
डॉक्टर- घबराओ नहीं मैं एक शरीफ आदमी हूं
पत्नी- आप समझे नहीं, बाहर आपकी नर्स अकेली है
मुझे आप पर भरोसा है पर अपने पति पर नहीं है..... 



देसी जोक्स: कुम्भ मेले में पत्नी को लेकर गया पति, वजह पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी



जोक्स: मां से बेटी- मुझे मेरे कॉलेज के एक शिक्षक बहुत हैंडसम लगते हैं, फिर जो हुआ पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट
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मजेदार जोक्स - फोटो : freepik
पत्नी- सुनो जी, आपको नहीं लगता भगवान ने मुझे
फुर्सत में बनाया होगा
पति- फालतू के काम फुर्सत में ही होते हैं
उसके बाद पति की हुई जमकर कुटाई.....



बॉस (सुरेश से)- मैंने तुम्हें फोन किया था,
तुम्हारी पत्नी ने कहा तुम खाना बना रहे हो
तुमने वापस फोन क्यों नहीं किया?
सुरेश- सर किया था,
आपकी पत्नी ने बताया आप बर्तन धो रहे हो....
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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik
गर्लफ्रेंड ने मुझसे पूछा- चाहोगे मुझे कब तक?
मैंने भी कह दिया- मेरी पत्नी को पता ना चले तब तक... 



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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