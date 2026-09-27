बीवी से लड़ने के लिए ताकत की दवाई लेने दुकानदार के पास पहुंचा पप्पू, पढ़िए धमाकेदार जोक्स

1 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

हिंदी जोक्स: वर्तमान समय में सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स (Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....







बीवी से लड़ने के लिए ताकत की दवाई लेने,

दुकानदार के पास पहुंचा पप्पू

दुकानदार- क्या चाहिए?

पप्पू- मुझे अपनी बीवी से लड़ने के लिए,

ताकत, हिम्मत और अक्ल चाहिए

दुकानदार- अरे छोटू, साहब को एक क्वार्टर,

एक सोडा और पांच वाला मुंगदाल का पैकेट दे......

2 of 5 चटपटे चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर- बीरबल कौन था?

पप्पू- पता नहीं सर

टीचर- पढ़ाई पर ध्यान दो तो पता चले

पप्पू- सर प्रमोद, विक्की, गौरव कौन हैं?

टीचर- मुझे क्या पता?

पप्पू- बेटी पर ध्यान दो तो पता चले

टीचर बेहोश......

3 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी- सुनो जी, आपको नहीं लगता भगवान ने मुझे

फुर्सत में बनाया होगा

पति- फालतू के काम फुर्सत में ही होते हैं

उसके बाद पति की हुई जमकर कुटाई.....







बॉस (सुरेश से)- मैंने तुम्हें फोन किया था,

तुम्हारी पत्नी ने कहा तुम खाना बना रहे हो

तुमने वापस फोन क्यों नहीं किया?

सुरेश- सर किया था,

आपकी पत्नी ने बताया आप बर्तन धो रहे हो....

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik