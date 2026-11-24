1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



पप्पू- मां ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं?

मां- बेटा इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा किसी को तू

पप्पू (मन ही मन सोचता हुआ) बोला- कसम से आज पहली बार

देवता वाली फीलिंग आ रही है...



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2 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

एक भिखारी को 100 का नोट मिला

वो फाइव स्टार होटल में गया और भरपेट खाना खाया

1500 रुपये का बिल आया, उसने मेनेजर से कहा, पैसे तो नहीं है

मैनेजर ने पुलिस के हवाले कर दिया

भिखारी ने पुलिस को 100 का नोट दिया, और छूट गया

इसे कहते हैं, फाइनेंसियल मैनेजमेंट विदाउट एमबीए इन इंडिया...



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik