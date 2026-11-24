जोक्स: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...
पप्पू- मां ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं?
मां- बेटा इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा किसी को तू
पप्पू (मन ही मन सोचता हुआ) बोला- कसम से आज पहली बार
देवता वाली फीलिंग आ रही है...
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Funny jokes
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एक भिखारी को 100 का नोट मिला
वो फाइव स्टार होटल में गया और भरपेट खाना खाया
1500 रुपये का बिल आया, उसने मेनेजर से कहा, पैसे तो नहीं है
मैनेजर ने पुलिस के हवाले कर दिया
भिखारी ने पुलिस को 100 का नोट दिया, और छूट गया
इसे कहते हैं, फाइनेंसियल मैनेजमेंट विदाउट एमबीए इन इंडिया...
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वायरल चुटकुले
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मायके से सोनू की पत्नी का फोन आया और बोली, क्या तुम मुझे याद करते हो?
मोनू - पगली अगर कुछ याद करना इतना आसान होता, तो दसवीं में टॉप ना कर जाता?
चुटकुले: पिता- बेटा, तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए? बेटे का जवाब सुनकर बोलती बंद
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वायरल जोक्स
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मोटू- आज मैंने अपनी पत्नी को वॉचमैन के साथ पिक्चर देखने जाने का प्लान बनाते हुए सुना
पतलू- तो फिर तुम उनके पीछे नहीं गए?
मोटू- नहीं यार, दरअसल वह पिक्चर मेरी देखी हुई थी...
हिंदी जोक्स: पुलिस- हम पुलिस वाले हैं दरवाजा खोलो, चिंटू का जवाब सुनकर उड़े होश
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वायरल फनी जोक्स
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लड़की- क्या तुम मेरे लिए शेर को मार के ला सकते हो?
लड़का- नो जी, कुछ और बताओ, मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी कर सकता हूं
लड़की- क्या मैं मैं तुम्हारा फेसबुक/व्हाट्सऐप चेक कर सकती हूं?
लड़का- कहां है वो शेर, जिसके बारे में तुम बात कर रही थी...
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)