1 of 5 बाप बेटा जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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चुटकुले: जोक्स और चुटकुले हम सभी को हंसना का काम करते हैं। हंसने से हम नकारात्मकता से दूर रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



चिंटू ने कंडक्टर से पूछा- आप कितने घंटे बस में रहते हो?

कंडक्टर- जी 24 घंटे।

चिंटू- वो कैसे?

कंडक्टर- देखिये, 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूं और बाकी के 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूं।



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बेटा- पापा, 10 रुपये देना, एक गरीब को देना है।

पापा- कहां है गरीब?

बेटा- बेचारा बाहर धूप में आइसक्रीम बेच रहा है!



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik