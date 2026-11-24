1 of 5 डॉक्टर-मरीज वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो मन प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही आप मानसिक तनाव दूर रहते हैं। आप हंसते रहते हैं, तो कई गंभीर बीमारियों से भी दूर रहते हैं। आप अपने शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखना चाहते हैं, तो आपको जरूर हंसना चाहिए। हंसने से हमें कई सारे फायदे मिलते हैं। इसलिए आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



अस्पताल में नर्स की आंखों में आंखे डालकर रोमांटिक अंदाज में सोनू बोला...

सोनू- आई लव यू, तमुने मेरा दिल चुरा लिया है।

नर्स शर्माकर बोली- चल झूठे दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया है, हमने तो सिर्फ किडनी चुराई है।

सोनू बेहोश



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर- क्या बात है?

गप्पू- जी, कुत्ते ने काट लिया है।

डॉक्टर- तुमने बाहर बोर्ड पर लिखा नहीं पढ़ा, मरीज देखने का समय केवल सुबह आठ से 11 बजे तक है और तुम एक बजे आये हो।

गप्पू- जी मैंने तो पढ़ लिया था, पर कुत्ते ने नहीं पढ़ा।





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik