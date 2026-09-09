फनी जोक्स: जीजा को चप्पल खरीदता देख मुस्कुराई साली, वजह पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

1 of 5 हिंदी चुटकुले - फोटो : Adobe stock/Amar ujala







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मजेदार हिंदी चुटकुले: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए।







जीजा अपनी साली के साथ शॉपिंग करने गया

जीजा- भैया लेडीज चप्पल दिखाना, जो लाईट वेट,

नरम और सॉफ्ट हो...

साली मुस्कुरा कर बोली- मैं समझ गई....







जीजा- अच्छा एक सवाल का जवाब दो

साली- हां पूछो

जीजा- स्त्री हार कब स्वीकार करती है

साली- स्त्री हार तभी स्वीकार करती है,

जब हार सोने का हो

जीजा बेहोश.......

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

नदी में डूबते प्रिंसिपल को देख चिल्लाते हुए,

स्कूल की तरफ भागा चिंटू कहता है-

कल स्कूल की छुट्टी है, कल स्कूल की छुट्टी है.....

3 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

टेंशन को लेकर मरीज एक डॉक्टर के पास गया

मरीज- मुझे बहुत टेंशन रहती है, नींद भी नहीं आती

डॉक्टर- रात में टेंशन लेकर नहीं सोना चाहिए

मरीज- तो फिर क्या पत्नी को मायके भेज दूं?





डॉक्टर- कहिए कैसे आना हुआ

पप्पू- डॉक्टर साहब लिवर में बहुत दर्द हो रहा है

डॉक्टर- शराब पीते हो?

पप्पू- हां- हां बिल्कुल पर छोटा पैक ही बनाना...... डॉक्टर- कहिए कैसे आना हुआपप्पू- डॉक्टर साहब लिवर में बहुत दर्द हो रहा हैडॉक्टर- शराब पीते हो?पप्पू- हां- हां बिल्कुल पर छोटा पैक ही बनाना......

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik