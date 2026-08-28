हिंदी जोक्स: साली- जीजाजी, आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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हिंदी जोक्स: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ वायरल हो रहे चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।



चार दोस्त होटल में खाना खाने के बाद बिल देने को लेकर आपस में उलझ पड़े...

आखिर में तय हुआ कि जो होटल का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा, वो बिल देगा।

मैनेजर ने सीटी बजाई, चारों भाग पड़े...

10 दिन हो गए, बेचारा मैनेजर आज भी उनके आने का इंतजार कर रहा है...!



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

साली- जीजाजी, आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं?

जीजा- तुम्हारी दीदी से बहस हो गई।

साली: फिर?

जीजा- अब वो जीत गई है और मैं सोच रहा हूं कि गलती मेरी थी या शादी करने की



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik